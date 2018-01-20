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СММ ОБСЕ следила за админграницей Херсонщины и Крыма

20.01.2018 15:45
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СММ ОБСЕ следила за админграницей Херсонщины и Крыма

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 19 января), Миссия осуществляла мониторинг ситуации на административной границе между Херсонской областью и Крымом.

14 января команда СММ посетила пункт пропуска вблизи с. Чонгар (167 км к юго-востоку от Херсона), а 17 января — неподалеку от пгт Чаплинка (77 км к юго-востоку от Херсона) и пгт Каланчак (67 км к юго-востоку от Херсона), и отметила там спокойную обстановку.

16 января наблюдатели также посетили пост Государственной пограничной службы Украины возле базы отдыха "Валок" (205 км к юго-востоку от Херсона) и констатировали там спокойную обстановку.



Теги: Украина, Крым, СММ ОБСЕ, админграница
 
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