- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Безсмертный: Сразу после того, как российский солдат появился на территории Украины, дипломатические отношения должны были быть разорваны17:39
- "Крымские власти" выставили на продажу квартиры Коломойского14:51
- В Украине все больше людей становятся жертвами страшной болезни14:45
- Слова Путина достаточно: Песков рассказал, чего в ближайшее время российские власти ждут от Украины по Крыму14:19
- Запахло полным перекрытием границы с Польшей13:59
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО12:19
- Такого смятения и бессилия у Кремля уже давно не было: в РФ ошарашены из-за отказа Украины от военной техники из Крыма10:02
Пищевая безопасность. Что изменится в защите прав потребителей?
По данным Госпродпотребслужбы, в столице с нарушениями работает каждое 5-ое кафе, каждый 10-й магазин и каждый 20-й производственный цех. В других городах дела обстоят не лучше, отмечают в ведомстве. Но в течение следующих двух лет ситуация должна кардинально изменится. Власти собираются привести защиту потребительских прав к европейскому уровню. Для этого планируют усовершенствовать законодательство, создать систему быстрого реагирования на жалобы и усовершенствовать систему проверок производителей. Полная программа мероприятий прописана в «Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года», которая вступила в силу 11 января. Обзор нововведений, которые ожидают граждан, подготовили эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Предупредить и предотвратить
С 2014 года в Украине действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. По утверждению председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктора Галасюка, это позволило существенно снизить давление контролирующих органов на предпринимателей и повысить деловую активность в стране. Однако в Госпродпотребслужбе (ГППС) констатируют, что запрет привел и к негативным последствиям, которые прежде всего отразились на потребительском рынке: снизился контроль за качеством продуктов на прилавках магазинов и в заведениях общепита, в следствии чего участились эпизоды массовых отравлений. Сегодня чиновники стремятся найти разумный баланс между количеством проверок и защищенностью потребителей. Уже в апреле вступает в силу закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он позволит приостанавливать работу предприятий, которые производят или продают опасную продукцию, на срок до 10 дней без решения суда. Эксперты прогнозируют, что это поможет эффективнее предотвращать вспышки острых кишечных инфекций и улучшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. А чтобы новые правила не ударили по бизнесу, внедряется риск-ориентированный подход к проверкам и видеофиксация нарушений.
«Для бизнеса такой подход означает, что каждый оператор рынка будет оцениваться отдельно. Те операторы рынка, которые выполняют все требования законодательства четко и без нарушений, будут проверяться компетентным органом с меньшей частотой», – отмечает заместитель руководителя проекта ЕС «Усовершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине» Яна Добидовская.
Проверки, кроме случаев аудита, будут проводиться без предупреждения, однако предприниматели смогут самостоятельно узнать, когда ждать инспекторов на сайте Офиса эффективного регулирования, где уже опубликованы планы проверок 22 государственных органов.
Дополнительные механизмы
В то же время, в рамках утвержденной Концепции, власти намерены широко информировать граждан об опасной и некачественной продукции, чтобы уменьшить количество пострадавших в случае ее распространения. Госпотребслужба уже публикует результаты лабораторных тестов и испытаний потребительских товаров, а теперь и общественные организации получили право предоставлять службе аналогичную информацию для размещения на их сайте, если испытания были проведены в аккредитованных лабораториях. С апреля в открытом доступе также появятся отчеты по итогам проверок, которые будет проводить ГППС на предприятиях. По мнению чиновников, такие меры будут стимулировать производителей и реализаторов соблюдать нормативы и работать прозрачно. Кроме этого Госпотребслужба будет способствовать развитию системы независимых исследований качества и безопасности товаров и услуг.
«Государство должно помочь добросовестному бизнесу в работе и минимизировать количество нечестных торговых практик в отношении потребителей. Поэтому принятая Концепция поможет повысить прозрачность работы предпринимателей в соответствии с наиболее успешными европейскими практиками», – уверен первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
Кабмин поручил местным органам исполнительной власти создать «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей, куда смогут обращаться местные жители. Также рассматривается возможность создания консультационных центров, которые будут работать при госадминистрациях.
Однако некоторые эксперты сомневаются, что предложенных методов будет достаточно для эффективной борьбы с недобросовестными производителями. Поскольку в Украине не развита практика многомиллионных исков граждан к компаниям, что является одним из наиболее действенных дисциплинирующих факторов в ЕС. По мнению аналитиков, штрафы, которые существуют в Украине, такую роль выполнить не могут.
«Если в Европе человек купил некачественный товар и обратилась в суд, то это почти 100-процентная гарантия, что он этот спор выиграет, – рассказывает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Там считают так: если потребитель потратил время на судебные разбирательства, то он имел на это основания. Просто так человек не будет судиться».
Ближе к стандартам ЕС
Принятая концепция охватывает мероприятия не только в сфере общественного питания и торговли. Она предусматривает принятие ряда законов, которые должны усовершенствовать законодательство сразу в нескольких направлениях, в частности в области кредитования, лизинга, страхования. К примеру, сейчас в Верховной Раде ждет второго чтения законопроект №2456-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг». Он обяжет банки информировать граждан о всех скрытых процентах и платежах, запретит увеличивать фиксированную процентную ставку без письменного согласия клиента и устранит рекламу финансовых учреждений без лицензии. ГППС предлагает также усилить защиту граждан в сфере электронной торговли.
«Сейчас больше всего нарушений прав происходит в интернет-торговле. Здесь отстоять интересы потребителей очень непросто. Поэтому на уровне законодательных предложений этот вопрос прорабатывается», – подытожил глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.
Среди главных заданий Концепции – приблизить украинское законодательство к европейским канонам. С этой целью до конца 2018 года Кабинет министров планирует направить закон «О защите прав потребителей» в Европейскую комиссию, чтобы проверить, соответствует ли он стандартам ЕС, и при необходимости внести соответствующие изменения. Это один из этапов на пути к евроинтеграции Украины.
«В этом году мы должны достичь успеха в реализации предложений, о которых мы договорились с ЕС в контексте следующих шагов нашего постепенного сближения – будь то торговля или энергетика, мобильность или цифровой рынок. Мы будем непрерывно работать над этой повесткой дня», – подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.
По мнению большинства аналитиков, если все запланированные мероприятия удастся воплотить, то это пойдет на пользу, не только потребителям, но и предпринимателям. Ведь первые получат возможность покупать качественные товары и пользоваться качественными услугами, а вторые – честную конкуренцию и стимул для развития.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, права потребителя, защита, потребитель
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
- В Украине резко сократился размер субсидий21:23
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие