Пищевая безопасность. Что изменится в защите прав потребителей?

22.01.2018 13:00

По данным Госпродпотребслужбы, в столице с нарушениями работает каждое 5-ое кафе, каждый 10-й магазин и каждый 20-й производственный цех. В других городах дела обстоят не лучше, отмечают в ведомстве. Но в течение следующих двух лет ситуация должна кардинально изменится. Власти собираются привести защиту потребительских прав к европейскому уровню. Для этого планируют усовершенствовать законодательство, создать систему быстрого реагирования на жалобы и усовершенствовать систему проверок производителей. Полная программа мероприятий прописана в «Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года», которая вступила в силу 11 января. Обзор нововведений, которые ожидают граждан, подготовили эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Предупредить и предотвратить

С 2014 года в Украине действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. По утверждению председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктора Галасюка, это позволило существенно снизить давление контролирующих органов на предпринимателей и повысить деловую активность в стране. Однако в Госпродпотребслужбе (ГППС) констатируют, что запрет привел и к негативным последствиям, которые прежде всего отразились на потребительском рынке: снизился контроль за качеством продуктов на прилавках магазинов и в заведениях общепита, в следствии чего участились эпизоды массовых отравлений. Сегодня чиновники стремятся найти разумный баланс между количеством проверок и защищенностью потребителей. Уже в апреле вступает в силу закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных». Он позволит приостанавливать работу предприятий, которые производят или продают опасную продукцию, на срок до 10 дней без решения суда. Эксперты прогнозируют, что это поможет эффективнее предотвращать вспышки острых кишечных инфекций и улучшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. А чтобы новые правила не ударили по бизнесу, внедряется риск-ориентированный подход к проверкам и видеофиксация нарушений.

«Для бизнеса такой подход означает, что каждый оператор рынка будет оцениваться отдельно. Те операторы рынка, которые выполняют все требования законодательства четко и без нарушений, будут проверяться компетентным органом с меньшей частотой», – отмечает заместитель руководителя проекта ЕС «Усовершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине» Яна Добидовская.

Проверки, кроме случаев аудита, будут проводиться без предупреждения, однако предприниматели смогут самостоятельно узнать, когда ждать инспекторов на сайте Офиса эффективного регулирования, где уже опубликованы планы проверок 22 государственных органов.

Дополнительные механизмы

В то же время, в рамках утвержденной Концепции, власти намерены широко информировать граждан об опасной и некачественной продукции, чтобы уменьшить количество пострадавших в случае ее распространения. Госпотребслужба уже публикует результаты лабораторных тестов и испытаний потребительских товаров, а теперь и общественные организации получили право предоставлять службе аналогичную информацию для размещения на их сайте, если испытания были проведены в аккредитованных лабораториях. С апреля в открытом доступе также появятся отчеты по итогам проверок, которые будет проводить ГППС на предприятиях. По мнению чиновников, такие меры будут стимулировать производителей и реализаторов соблюдать нормативы и работать прозрачно. Кроме этого Госпотребслужба будет способствовать развитию системы независимых исследований качества и безопасности товаров и услуг.

«Государство должно помочь добросовестному бизнесу в работе и минимизировать количество нечестных торговых практик в отношении потребителей. Поэтому принятая Концепция поможет повысить прозрачность работы предпринимателей в соответствии с наиболее успешными европейскими практиками», – уверен первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Кабмин поручил местным органам исполнительной власти создать «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей, куда смогут обращаться местные жители. Также рассматривается возможность создания консультационных центров, которые будут работать при госадминистрациях.

Однако некоторые эксперты сомневаются, что предложенных методов будет достаточно для эффективной борьбы с недобросовестными производителями. Поскольку в Украине не развита практика многомиллионных исков граждан к компаниям, что является одним из наиболее действенных дисциплинирующих факторов в ЕС. По мнению аналитиков, штрафы, которые существуют в Украине, такую ​​роль выполнить не могут.

«Если в Европе человек купил некачественный товар и обратилась в суд, то это почти 100-процентная гарантия, что он этот спор выиграет, – рассказывает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Там считают так: если потребитель потратил время на судебные разбирательства, то он имел на это основания. Просто так человек не будет судиться».

Ближе к стандартам ЕС

Принятая концепция охватывает мероприятия не только в сфере общественного питания и торговли. Она предусматривает принятие ряда законов, которые должны усовершенствовать законодательство сразу в нескольких направлениях, в частности в области кредитования, лизинга, страхования. К примеру, сейчас в Верховной Раде ждет второго чтения законопроект №2456-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг». Он обяжет банки информировать граждан о всех скрытых процентах и платежах, запретит увеличивать фиксированную процентную ставку без письменного согласия клиента и устранит рекламу финансовых учреждений без лицензии. ГППС предлагает также усилить защиту граждан в сфере электронной торговли.

«Сейчас больше всего нарушений прав происходит в интернет-торговле. Здесь отстоять интересы потребителей очень непросто. Поэтому на уровне законодательных предложений этот вопрос прорабатывается», – подытожил глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.

Среди главных заданий Концепции – приблизить украинское законодательство к европейским канонам. С этой целью до конца 2018 года Кабинет министров планирует направить закон «О защите прав потребителей» в Европейскую комиссию, чтобы проверить, соответствует ли он стандартам ЕС, и при необходимости внести соответствующие изменения. Это один из этапов на пути к евроинтеграции Украины.

«В этом году мы должны достичь успеха в реализации предложений, о которых мы договорились с ЕС в контексте следующих шагов нашего постепенного сближения – будь то торговля или энергетика, мобильность или цифровой рынок. Мы будем непрерывно работать над этой повесткой дня», – подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.

По мнению большинства аналитиков, если все запланированные мероприятия удастся воплотить, то это пойдет на пользу, не только потребителям, но и предпринимателям. Ведь первые получат возможность покупать качественные товары и пользоваться качественными услугами, а вторые – честную конкуренцию и стимул для развития.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля