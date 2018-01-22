Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев

22.01.2018 19:38

В МИДе рассказали о новинке, которая ждет украинцев уже в конце марта

Сегодня, 22 января, стало известно, что Министерство иностранных дел Украины планирует ввести новую систему – “Электронная виза”. Планируется, что действовать она начнет действовать уже с конца марта текущего года.

Как заявил глава украинского МИДа Павел Климкин, ведомство таким образом хочет продвигаться к упрощению предоставлению услуг.

“Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ по созданию системы “Электронная виза”. Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме, и мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью заработает. То есть цивилизованным образом каждый сможет получить электронную визу”, – рассказал Климкин.

Отметим, что сейчас проводится тестирование системы “Электронный консул”, которая работает в девяти зарубежных учреждений. В МИДе надеяться, что уже к лету система будет работать в полном объеме.

Напомним, ранее Politeka писала, что украинский журналист заявил, что не смотря на недовольство в ЕС законом об Антикоррупционном суде, однако угрозы для безвиза нет.

Источник: Politeka