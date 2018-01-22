- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Безсмертный: Сразу после того, как российский солдат появился на территории Украины, дипломатические отношения должны были быть разорваны17:39
- "Крымские власти" выставили на продажу квартиры Коломойского14:51
- В Украине все больше людей становятся жертвами страшной болезни14:45
- Слова Путина достаточно: Песков рассказал, чего в ближайшее время российские власти ждут от Украины по Крыму14:19
- Запахло полным перекрытием границы с Польшей13:59
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО12:19
- Такого смятения и бессилия у Кремля уже давно не было: в РФ ошарашены из-за отказа Украины от военной техники из Крыма10:02
Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев
В МИДе рассказали о новинке, которая ждет украинцев уже в конце марта
Сегодня, 22 января, стало известно, что Министерство иностранных дел Украины планирует ввести новую систему – “Электронная виза”. Планируется, что действовать она начнет действовать уже с конца марта текущего года.
Как заявил глава украинского МИДа Павел Климкин, ведомство таким образом хочет продвигаться к упрощению предоставлению услуг.
“Мы буквально несколько дней назад зарегистрировали в Минюсте приказ по созданию системы “Электронная виза”. Она уже прошла первый тест. Сейчас она 4-5 недель будет тестироваться в полном объеме, и мы надеемся, что где-то в конце марта она полностью заработает. То есть цивилизованным образом каждый сможет получить электронную визу”, – рассказал Климкин.
Отметим, что сейчас проводится тестирование системы “Электронный консул”, которая работает в девяти зарубежных учреждений. В МИДе надеяться, что уже к лету система будет работать в полном объеме.
Напомним, ранее Politeka писала, что украинский журналист заявил, что не смотря на недовольство в ЕС законом об Антикоррупционном суде, однако угрозы для безвиза нет.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, МИД, виза
- Дочь спикера МИД РФ укусили в Украине
- Глава МИД Украины о встрече в Берлине: "Это мероприятие должно стать тестом"
- "Ничего не согласовали": Климкин о встрече "нормандской четверки" по ситуации в Донбассе
- "Главный дипломат ДНР" обнародовала результаты работы спецкомиссии
- Спикер российского МИДа поздравила соотечественников с праздником крылатой фразой
- ОБСЕ проведет расследование гибели и ранения своих сотрудников в «ЛНР», – Курц
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Захарченко призвал украинских студентов учиться в "ДНР": видео с заявлением главаря боевиков насмешило Сеть. ВИДЕО17:21
- Отсутствие желания! Власти «ДНР» могут включить МТС. Но не делают этого16:47
- В Мариуполе «Восточный» до сих пор восстанавливается после обстрела «Градами»15:44
- В «ДНР» начали распространять старые байки и страшилки15:26
- "Вооружение в окопах и блиндажах": ОБСЕ увидела подготовку сторон на Донбассе к обострению13:57
- Vodаfone обнародовал свои требования к "ДНР"13:41
- В Украине резко сократился размер субсидий21:23
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Составлен список ненужных государству объектов недвижимости20:42
- "Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление20:26
- Из-за метелей закрыты школы Донецкой области20:05
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Боевики в ОРДО ждут очередной "гумконвой" из России19:21
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города18:40
- ОБСЕ рассказала, когда заработает Vodafon в Донецке18:38
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Какую энергетику имеет ваше жилище по фэн-шую, исходя из номера вашей квартиры19:01
- Вы - недоумки! Воюющий на Донбассе россиянин ярко вступился за украинский язык18:16
- Россия не готова к наступательным действиям на Донбассе, – эксперт17:59
- Кашель с бронхитом вмиг проходят. Нужно только перед сном выпить это средство16:30
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме16:08
- Россия может развязать войну внезапно - глава британского Генштаба. ВИДЕО15:02
- Россия готовится к большой войне на Донбассе14:52
- В России не знают, что делать «с этим чертовым Донбассом» — российский журналист08:05
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?
- Во всем виноваты траншеи боевиков? СММ ОБСЕ рассказала о битве за мобильную связь на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно
- Соцсети: в ОРДО произошла трагедия на шахте, есть погибшие