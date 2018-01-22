Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта

22.01.2018 07:30

В сети ходит фейк: узнайте, в чем дело, и не поддавайтесь

В социальной сети масштабно распространяется неправдивая информация о якобы существовании предела в действии «старого» украинского паспорта. С таким заявлением выступили в Госмиграционной службе Украины, пишет bzns.media.

В ГМС отметили, что гражданам Украины не в обязательном порядке нужно менять паспорта старого образца на ID-карты.

По их словам, такая карта выдается исключительно как первое удостоверение личности,которое достигло 14-летия в случае пропажи, воровства или повреждения «старого», в случае смены фамилии или другой информации лица собственника, а также по желанию.

Сообщается, что граждане Украине масштабно обсуждают такую информацию миграционной службы. Они считают, что лучше бы обязали поменять старый вариант паспорта на карту.

Также, некоторые выступают против такого предложения. Говоря что, ««Кроме карточки. Должны выдавать и носить с собой папочку. С документами».

Источник: https://from-ua.com