"Освободим Киев": Саакашвили собрался перенести столицу Украины в Черкасскую область. ВИДЕО

23.01.2018 09:24

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили предложил перенести столицу Украины из Киева в Черкасскую область в 17-тысячный городок Шпола, который является географическим центром страны. Предложение и планы для его реализации прозвучали в опубликованном накануне фильме Саакашвили о самом себе, передает obozrevatel.com.

"Здесь в чистом поле мы построим новые прозрачные очень красивые административные здания. Здесь будет культ меритократии, то есть люди будут подбираться по их трудолюбию, по их таланту и исключительно по конкурсу… Здесь будет глубоко под землей мультимедийный центр управления ситуацией, как в Америке, как в других странах.

Люди, которые будут выбраны управлять страной, они будут наблюдать за происходящим в Украине и около ее границ, и во всем мире из этого центра и будут принимать все важные решения… Сюда подтянутся железные дороги и автобаны со всей Украины. Сюда можно будет доехать за полчаса, за час, максимум за четыре часа. На быстрых поездах и по автобанам", - восхищено рассказал Саакашвили стоя посреди поля.

Экс-президент Грузии уверен, что киевляне будет только рады избавится от административных центров в Киеве, что разгрузит "старые совковые здания".

"В этих зданиях в Киеве будут гостиницы, рестораны, музеи, будут пешеходные улицы.