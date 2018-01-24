Цікаве про субсидії: економіст Новак розповів, куди потрапляють кошти з держбюджету

24.01.2018 13:23

Після різкого підвищення цін на енергоносії зараз вже відмовитися від механізму субсидій практично неможливо. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів український економіст, політолог, громадський діяч Андрій Новак.

За словами нашого співрозмовника, на сьогоднішній день механізм субсидій в Україні - це є пряме перекачування коштів з державного бюджету до енергомонополистів.

«Люди не отримують на руки ніяких грошей, їм тільки зараховується та чи інша субсидія, і гроші попадають до енергомонополистів. Те, що називається монетизацією субсидій, насправді це монетизація лише зекономлених витрат на енергоресурси, і поки ще цей механізм не працює», - пояснює експерт.

Те, що скоротилась сума субсидій на домогосподарства, продовжує економіст, є прямим наслідком різкого підвищення мінімальної зарплати.

«В принципі, такі темпи росту мінімальної зарплати я пояснюю якраз бажанням зменшити кількість домогосподарств, які мають право на субсидії, або зменшити суму субсидії, яку отримує домогосподарство. Хоча соціально-економічна ситуація є настільки важкою, що сьогодні вже понад 8 млн домогосподарств, а це фактично половина українських сімей, подали заявку на отримання субсидій», - каже співрозмовник видання.

За словами Андрія Новака, після дуже різкого підвищення цін на енергоносії, майже в 5 разів, зараз вже відмовитися від механізму субсидій практично неможливо.

«Більше половини українських сімей просто не зможуть оплачувати в повному об'ємі ці значно вищі ціни на житлово-комунальні послуги. Найближчими роками відмовитися від механізму субсидій в Україні буде неможливо, тому витрати на субсидії будуть досить значними з державного бюджету. Відмовитися від субсидій найближчими роками неможливо, тому що це викличе соціальний бунт», - впевнений експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2017 року порівняно з листопадом минулого року зменшився на 27,2% – до 993,4 гривні.