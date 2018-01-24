- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину16:40
- В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко16:21
Цікаве про субсидії: економіст Новак розповів, куди потрапляють кошти з держбюджету
Після різкого підвищення цін на енергоносії зараз вже відмовитися від механізму субсидій практично неможливо. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів український економіст, політолог, громадський діяч Андрій Новак.
За словами нашого співрозмовника, на сьогоднішній день механізм субсидій в Україні - це є пряме перекачування коштів з державного бюджету до енергомонополистів.
«Люди не отримують на руки ніяких грошей, їм тільки зараховується та чи інша субсидія, і гроші попадають до енергомонополистів. Те, що називається монетизацією субсидій, насправді це монетизація лише зекономлених витрат на енергоресурси, і поки ще цей механізм не працює», - пояснює експерт.
Те, що скоротилась сума субсидій на домогосподарства, продовжує економіст, є прямим наслідком різкого підвищення мінімальної зарплати.
«В принципі, такі темпи росту мінімальної зарплати я пояснюю якраз бажанням зменшити кількість домогосподарств, які мають право на субсидії, або зменшити суму субсидії, яку отримує домогосподарство. Хоча соціально-економічна ситуація є настільки важкою, що сьогодні вже понад 8 млн домогосподарств, а це фактично половина українських сімей, подали заявку на отримання субсидій», - каже співрозмовник видання.
За словами Андрія Новака, після дуже різкого підвищення цін на енергоносії, майже в 5 разів, зараз вже відмовитися від механізму субсидій практично неможливо.
«Більше половини українських сімей просто не зможуть оплачувати в повному об'ємі ці значно вищі ціни на житлово-комунальні послуги. Найближчими роками відмовитися від механізму субсидій в Україні буде неможливо, тому витрати на субсидії будуть досить значними з державного бюджету. Відмовитися від субсидій найближчими роками неможливо, тому що це викличе соціальний бунт», - впевнений експерт.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2017 року порівняно з листопадом минулого року зменшився на 27,2% – до 993,4 гривні.
Теги: Донбасс, бюджет, субсидия
- 24 города поделятся со всей Украиной. Донецк на втором месте
- Власти намерены пересчитать украинцев в 2020 году
- Резюме премьера: в 2015 украинцы живут хорошо, а на следующий год их ожидают трудности
- Госбюджет Украины: денег нет!
- Средства для решения вопросов переселенцев не учтены при формировании бюджета на 2017 год
- Спикер Верховной Рады против созыва внеочередной сессии за бюджетные деньги
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно