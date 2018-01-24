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Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек
С 15 по 21 января в Украине заболели гриппом и ОРВИ 159 тысяч 260 человек, что на 20,5% больше, чем на позапрошлой неделе
Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства здравоохранения Украины.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Тернопольской областях.
“Во всех областях Украины наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, по всей территории страны заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидемического порога”, – говорится в сообщении.
В подавляющем большинстве исследованных образцов определены вирусы гриппа типа В.
По информации Минздрава, летальных случаев, вызванных осложнениями от гриппа, не зафиксировано.
Кроме того, в ведомстве отмечается, что с начала сезона гриппа из 12,5 млн людей из групп риска вакцинированы лишь 1,3%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, грипп
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