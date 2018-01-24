- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину16:40
- В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко16:21
ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях на Донбассе
Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях конфликта в Украине.
В резолюции впервые упоминается проголосованный Верховной Радой закон об интеграции и отмечается, что Донбасс является оккупированной территорией, а Россия — агрессором. Эту поправку, которую поддержали в ПАСЕ, внесла украинская делегация, передает телеканал « 112 Украина».
Также в принятой резолюции говорится о немедленном освобождении заложников и недопустимости нарушения их прав.
Россию призвали соблюдать все предыдущие резолюции, касающиеся Донбасса и Крыма.
Кроме этого, в документе отмечается важность беспрепятственного допуска международных организаций к ОРДЛО.
Автором доклада, который заслушали в ПАСЕ перед дебатами и голосованием, выступил литовский депутат Егидиус Варейкис. Во время своего выступления он отметил, что гуманитарная ситуация в Украине вызывает тревогу. По его словам, в результате войны на Донбассе и аннексии Крыма в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 млн человек, война унесла жизни свыше 10 тыс. человек, количество пострадавших превысило 24 тыс. Кроме этого, свыше 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными и почти полмиллиона ищут убежище в других странах.
Докладчик также подчеркнул, что люди, которые живут в ОРДЛО, не имеют средств на пропитание, незаконные вооруженные формирования также ограничивают их свободу передвижения.
Варейкис отметил, что оккупация Крыма повлияла на местное население, в частности РФ начала политику дискриминации в отношении крымских татар. Он подчеркнул, что в международном гуманитарном праве такие действия считаются военным преступлением.
«После оккупации в 2014 году 44 украинцы исчезли в Крыму, 6 из них были найдены мертвыми, 17 были уволены, двое — осуждены, а 19 все еще считаются пропавшими без вести», — подчеркнул он.
Варейкис отметил, что в проект резолюции были внесены изменения в связи с большим обменом заложниками, который прошел в Украине 27 декабря. Он призвал все стороны «проявить добрую волю и освободить всех заложников как можно быстрее». Украинскую власть призвали создать механизм, который бы обеспечил поддержку освобожденных из плена, а также их семей.
Докладчик также отметил работу Международного комитета Красного Креста, особенно в оказании помощи (информации) семьям пропавших без вести.
«Для поддержания этой важной работы нужна нормативно-правовая база, которая позволила бы ввести статус лица, пропавшего без вести», — подчеркнул он.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, гуманитарная помощь, ПАСЕ, интеграция
- "Власти ЛНР" не пропустили к себе «гуманитарку» от Стрелкова, чем возмутили "благотворителей" (ВИДЕО)
- Донецкой области оказали гуманитарную помощь на 14 миллионов
- "Ладошки" порадовала гуманитаркой жителей оккупированной части Донецкой области
- Через Украину в Европу хотели провезти 50 кило кокаина (ФОТО + ВИДЕО)
- Ахметовскую гуманитарку отправили в зоопарк
- Из «ДНР» на территорию "большой" Украины пытались провезти сигареты на 2,5 миллиона гривен
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно