- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Украина может оказаться вне интересов НАТО: в МИД сообщили причину16:40
- В Виннице скандал, снесли памятник Шевченко16:21
Стало известно, кто вместо МВФ может стать новым кредитором Украины
Украина в условиях неопределенности относительно получения следующего транша МВФ может попытаться получить кредитную линию у Китая. Об этом пишет "Центр Медіа", передает Обозреватель.
В частности, еще в декабре 2017 года по результатам заседания комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах реализации совместных проектов на сумму $7 млрд.
"Вероятнее всего, речь идет о китайских кредитах для строительства инфраструктурных проектов на территории Украины. Также это могут быть инвестиции в аграрную отрасль нашей страны для экспорта продукции в Поднебесную", – говорится в публикации.
В отличие от МВФ и Всемирного банка кредиты Китая предоставляются без всяких дополнительных условий – обязательств проведения реформ или принятия законов. Единственное требование – гарантирование займа инфраструктурными объектами либо ценными ресурсами на территории заемщика.
Для гарантирования погашения кредитов Украина может предложить Китаю государственные предприятия и земли. Однако наиболее вероятный интерес Пекина – украинские черноземы (в госсобственности находится 10,5 млн. га сельскохозяйственных угодий).
Изменения в структуре потребления китайского населения требуют растущего импорта зерновых, и Украина как поставщик продовольствия может помочь гарантировать продовольственную безопасность Китая.
При этом журналисты напоминают об опыте Кении, где Китай взял земли в аренду на 50 лет, оградил их забором, после чего завез китайских рабочих и сельскохозяйственную технику. В итоге Кения получает лишь небольшую арендную плату, а вся сельскохозяйственная продукция экспортируется в Пекин.
"Украинским властям стоит взвесить все за и против разных вариантов поиска средств на внешних рынках. В текущей ситуации прекращение финансирования со стороны МВФ может обернуться катастрофическими последствиями для будущего Украины… Но еще большие угрозы несет приход кредиторов, "которые не выдвигают условий", – говорится в публикации.
Теги: Донбасс, Китай, кредит, МВФ
- Пономарь: Подруга Путина осталась без кредитов
- Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая
- Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.
- Россия отказалась подписывать Договор о запрете ядерного оружия
- Китайские военные украли беспилотник США
- Китай не хочет повторить путь России, поэтому начинает сотрудничество с США, – эксперт
- Медработники Донбасса получат статус участников боевых действий18:30
- Ситуация на оккупированном Донбассе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией приближается к критической17:15
- Где в Украине лучше всего относятся к переселенцам — исследование15:20
- В Донецке нашли "окно в Украину"13:00
- В квартире жителя Торецка взорвался снаряд12:18
- В АТО сложилась уникальная ситуация10:48
- Захарченко пригласил украинских студентов обучаться в «ДНР»08:10
- "Слоны" Захарченко и человек-ворд из Луганска: журналист посмеялся над главарями боевиков22:27
- 25 января в ОРДЛО прибудет очередной «гумконвой» из России22:02
- В АТО наступила долгожданная тишина21:46
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России20:50
- Хорошей девушке Лиде из "Операции Ы" отрезали голову20:30
- Порошенко провел первую важную встречу в Давосе: детали20:15
- По 30 гривен - не предел? Появился печальный валютный прогноз19:55
- Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций19:32
- «ПриватБанк» скоро будет продан, - Набсовет19:15
- Гораздо раньше: в Британии дали тревожный прогноз по наступлению России18:50
- Йогурт може викликати карієс21:52
- Народные рецепты с медом от многих болезней21:30
- Осторожно грипп: сколько в Украине за неделю заболело человек21:10
- Гороскоп на февраль 2018 года для разных знаков зодиака12:03
- Денежные приметы на 2018 год: как стать богаче и избежать убытков10:01
- Как приготовить имбирные напитки с противопростудным свойством08:50
- К Земле летит астероид размером с небоскреб08:25
- Названы три самых нелепых мифа о кофеине07:56
- Как не замерзнуть в мороз20:59
- Самые смешные и опасные "указы" главарей "ДНР"-"ЛНР"19:45
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- Отключение украинской связи в "ДНР": жители Донецка открыто проклинают Захарченко и собирают митинг в центре города
- Захарченко объявил о плане вернуть часть территории Украины в "ДНР": главарь боевиков обратился к жителям Донбасса. ВИДЕО
- Это нужно знать: тыква вызывает необратимые процессы в организме
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Остатки связи: появился перечень адресов, где в ОРДО можно поймать Vodafonе
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- Казанский: Думаю, всем уже понятно, что МТС был отключен целенаправленно