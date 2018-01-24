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Украинцы станут свидетелями кровавого лунного затмения
Названа точная дата.
Красное суперлуние - редкое астрономическое явление, происходящее в момент наибольшего сближения Луны и Земли, произойдёт уже 31 января.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на Страна.
В Киеве красно-бурое светило взойдёт над горизонтом уже после 16 часов, начав выходить из тени Земли. Напомним, именно 31 января произойдет частичное лунное затмение.
По данным ученых, полную "кровавую луну" первыми его смогут увидеть жители западного полушария планеты, - сообщает Space.com.
Первыми кровавое суперлуние смогут наблюдать жители западного побережья Соединенных Штатов, а от начала до конца явление увидят только жители острова Гавайи, восточной части Аляски и северо-запада Канады.
Отчетливо затмение также будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.
Жители стран Восточной Европы и Ближнего Востока увидят кровавое суперлуние, уже когда земной спутник будет достаточно высоко на небосводе.
Суперлуние – это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. При этом наиболее яркий красный оттенок создается за счет того, что небесное тело находится в тени планеты, и на его поверхность попадает только часть света.
Теги: Донбасс, Луна, Затмение
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