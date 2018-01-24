ВАЖНО! В Минздраве пояснили, когда украинцы смогут выбирать семейных врачей

24.01.2018 11:38

В пресс-службе Минздрава Украины рассказали о том, что уже с 1 апреля этого года украинцы смогут выбирать семейного доктора, информирует replyua.net. Как подчеркнули в МОЗ, уже на первом приеме каждый украинец сможет также подписать декларацию с выбранным им специалистом.



Врачом первичной помощи может стать терапевт, педиатр или же семейный врач. Специалиста можно будет выбирать вне зависимости от места регистрации и проживания, то есть в любой поликлинике. Декларация о выборе врача первичной помощи, которую каждый украинец должен подписать со своим врачом, подразумевает, что именно этот врач будет получать деньги за ведение конкретного пациента.



Напомним, что в настоящее время можно лишь присмотреться к специалистам, которых можно будет выбрать уже в апреле, а пока подписание деклараций о выборе доктора в Украине проходит в пилотном режиме.