Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция

26.01.2018 20:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полицией зарегистрировано два факта обстрелов территории Луганщины, подконтрольной украинской власти. Об этом со ссылкой на информацию оперативного штаба АТО пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.
Так, по информации источника, окрестности поселка Станица Луганская боевики обстреляли с применением подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Информации о жертвах, пострадавших и разрушений не поступало.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, обстрел, боевики, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх