Боевики обстреляли окрестности Станицы Луганской из подствольного гранатомета - полиция

26.01.2018 20:47

Полицией зарегистрировано два факта обстрелов территории Луганщины, подконтрольной украинской власти. Об этом со ссылкой на информацию оперативного штаба АТО пишет отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, по информации источника, окрестности поселка Станица Луганская боевики обстреляли с применением подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушений не поступало.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".