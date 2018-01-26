- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- "Защитникам Донецкого аэропрта" - Нацбанк ввел в оборот новую монету, посвященную "киборгам"19:00
- СМИ: В Украине «пропали» собранные на армию миллиарды18:12
- Корь в Украине: Минздрав ожидает новые вспышки17:30
- Такого цинизма еще не было: Гиркин назвал родственников погибших в малайзийском "Боинге" "мутантами"17:15
Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции
Каждый взрослый украинец должен раз в 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка.
Об этом сообщает ТСН.
Для этого следует убедиться в отсутствии противопоказаний и подписать согласие на прививки. Препараты в амбулаториях есть, и они бесплатные. Относительно других заболеваний медики советуют уточнять все индивидуально.
Так, после достижения 30 лет вакцинация от кори уже не осуществляется. "Ничего, не переживайте", - успокаивает таких пациентов семейный врач Евгений Григанич.
Объяснить такое возрастное ограничение медики не могут, но подчеркивают, что эффективными являются прежде всего прививки, сделанные в детстве.
"Хотим, чтобы в первую очередь были привиты дети, чтобы таких детей было много и чтобы они сохраняли коллективный иммунитет", - пояснила эксперт по детским инфекционным болезням Вера Олейник.
А вот с другими инфекциями врачи рекомендуют быть внимательными– в МОЗ советуют не забывать и о прививках за свой счет.
"У нас рекомендованные вакцинации против гриппа – государство не обеспечивает бесплатно. И от пневмококковой инфекции, против менингококковой также государство не обеспечивает. Люди сами могут купить вакцину", - пояснила главный внештатный инфекционист министерства Ольга Голубовская.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, прививка, инфекция
- Долг по зарплате в Украине вырос. Донецк и Харьков лидируют
- В Украине на 4,4% выросла средняя зарплата
- С 5 по 10 января произойдёт подтверждение сниженной цены газа в 268,5 долларов
- ДНР пугает мир: не признаете нас, будут "серьезные последствия"
- Украина попала в десятку худших экономик мира - МВФ
- Что произойдет, когда Украина войдет в ТОП-50 рейтинга Doing Business
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Украина не будет платить за разрушенное жилье на Донбассе, – правозащитники16:50
- Экс-заложник "ДНР" Чуднецов: Если Кремль прекратит снабжать боевиков "ЛДНР" оружием и боеприпасами, война закончится за неделю16:22
- Главари "ДНР" запутались в собственной лжи про отключение Vodafone16:00
- Гибридная армия России готовит теракты против мирного населения Донбасса: в Минобороны предупредили о провокациях в АТО15:49
- Между главарями "ЛНР" и "ДНР" идет борьба за контроль над реализацией угля, ликеро-водочных и табачных изделий14:32
- Американский суд оштрафовал Гиркина на 400 млн долларов14:20
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему14:11
- Могут ли украинцы жить дольше: специалисты указали на несколько важных вещей22:27
- Покровск: В школах объявили карантин до конца недели22:03
- В ОРДЛО собрали детей, чтобы они кричали «позор» ульяновским курсантам.ВИДЕО21:46
- Ціни на бензин і дизпаливо продовжують рости21:20
- В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"21:02
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть невосполнимая утрата на Приазовье. ВИДЕО20:29
- Встреча глав МИД "нормандской четверки" может состояться 16 февраля20:09
- Когда начнут платить февральскую пенсию19:44
- В сухопутных войсках ВСУ начались сборы резервистов19:26
- Пенсионная реформа в Украине: Почему она нужна и что предусматривает20:45
- Названы самые модные цвета зимы-201818:35
- У повільному поверненні "Укртелекому" державі звинуватили Генпрокуратуру17:56
- Что можно есть, когда болит горло13:49
- Почему нельзя полностью отказываться от жирной пищи13:11
- Готовы применить силу. Дружины Азова на улицах. ВИДЕО12:53
- Мы не хотим быть особыми, мы хотим быть равными: Переселенцы о жизни в Виннице12:09
- Путин живым не уйдет: осталось только два способа сменить власть в России11:30
- Украл, выпил - в «апалченцы»11:12
- На Донбассе может повториться август 2014-го09:58
- Вести из ОРДО: оппонент Захарченко заговорил о "расширении границ"
- У главаря «ДНР» Захарченко есть выбор: ликвидация или побег
- Новые санкции для РФ: полный расклад и реакция
- Переселенцам создают проблемы
- Это должны знать все переселенцы
- В ОРЛО собрались отбирать у людей имущество и не выпускать их из "республики"
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- "ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины
- На донбасских пунктах пропуска произошли задержания
- Пономарь: Сурков посмотрел на все три туза Волкера