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Вот почему нельзя в церкви поджигать свою свечу от рядом стоящей
Верующие люди приходят в церковь как в место, где они могут очистить свои мысли, душу, а некоторые ходят лишь по большим праздникам.
Но есть категория людей, которые приходят в это светлое место, чтобы скинуть на других свои несчастья или от злобы своей навести порчу на более успешных.
Как бы это возмутительно ни звучало, но и в церкви можно нарваться на ведьму или энергетического вампира.
Мы расскажем о важных моментах, которые нужно учитывать, находясь в храме, чтобы уберечь себя и близких от возможных несчастий.
Как вести себя в церкви
Перед входом в церковь можно дать милостыню попрошайкам, при этом про себя нужно говорить: «Да не оскудеет рука дающего». На выходе же этого делать не стоит, так как вместе с деньгами ты отдаешь то, за чем приходил, что просил у Господа и святых.
Распознать ведьм и колдунов возможно. Находясь в церкви или прилегающей к ней территории, обрати внимание на людей, которые стоят вокруг тебя. Ведьмы и колдуны стараются скрестить пальцы рук или сами руки, чтобы левая рука лежала на правой руке. В храме они стоят таким образом, чтобы спина была всегда прикрыта от алтаря. А выйти из церкви стараются по возможности медленно и спиной.
Еще один важный момент: в церкви тебя могут обойти против часовой стрелки и ткнуть рукой, потом стать сзади, чтобы высосать твою энергию. Если такое произошло, то сразу же, не стесняясь, коснись этого человека левой рукой, чтобы порча пошла обратно.
Также особое внимание нужно уделять свечам, ведь именно с их помощью ведьмы зачастую проделывают свои ритуалы. Это очень важно, особенно в преддверии Пасхи, когда миллионы людей будут зажигать их.
Как правильно использовать церковные свечи
Многие начинающие не знают, куда поставить зажженную свечу. К такому человеку обязательно постарается подойти ведьма или колдун с советом. Человеку говорят: «Поставь свечу и выходи из церкви задом». Если ты так сделаешь, то наведешь на себя порчу.
В храме нельзя зажигать свечу от спичек или зажигалки, только от лампадки, что горит в центре. Ни в коем случае не зажигай свою свечку от рядом стоящих, чтобы не перетянуть на себя чужие проблемы. Также не позволяй другим поджигать от твоей, чтобы они не отобрали твое счастье.
Не отходи от своей свечи, которую поставил во благо, до тех пор пока не прогорит большая её половина.
Туши свечу самостоятельно и делай это только пальцами, а не задувай.
Обрати внимание на такой момент: ты зажёг свечу, отошёл от неё, а та вдруг закоптила. Не поленись и посмотри себе под ноги. Ты можешь стоять на проклятой иголке.
Когда ты ставишь свечку за здравие перед иконой какого-нибудь святого и начинаешь молиться, то не разрешай посторонним переставлять её.
Следи за тем, чтобы твою свечку не погасили или не поставили другую свечу в её ячейку. Так обычно хотят навести порчу.
И напоследок. Может сложиться такая ситуация: ты идешь по улице возле церкви, а к тебе подходит милая бабуля, которая просит тебя посчитать количество куполов. Не делай этого! Возле одноглавой православной церкви перекидывают одиночество, у трехглавой перекидывают тревогу, страхи, проблемы с законом, у пятиглавой — разные болезни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, церковь, православие
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