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"Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого". Глава Украинского института национальной памяти ответил критикам

28.01.2018 11:26
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"Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого". Глава Украинского института национальной памяти ответил критикам

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в Украине не надо запрещать творчество деятелей культуры прошлого. Однако призвал помнить, что Кремль может использовать в своих целях. В том числе - личности знаменитых артистов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

"Дискуссию о возможности использования Россией определенных деятелей культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя их запрещать, если да, то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни кого-либо другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", – написал Вятрович сегодня, 28 января, на своей странице в соцсети Фейсбук.


При этом подчеркнул, что надпись на пачке сигарет "Курение убивает" не предлагает запретить курить, а предостерегает о возможных последствиях: "Оно касается не только этой пачки, даже не только этого бренда, а курения в целом".

Ранее Вятрович попал под град критики за то, что заявил: "Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля – эффективные инструменты".

Его слова вызвали ряд критических оценок, в том числе, среди украинских деятелей культуры.



Теги: Украина, запрет, культура, Владимир Высоцкий, Виктор Цой, Вятрович
 
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