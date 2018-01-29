Экс-Борис Апрель Зианджа шокировала судьей на "Голосі країни-8" (ВИДЕО)

29.01.2018 14:48

Зианджа исполнила песню "Smashed into you" на слепых прослушиваниях

Вчера состоялась премьера нового восьмого сезона вокального проекта "Голос країни", звездными тренерами которого стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими – Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Настоящий фурор в первом эпизоде вызвала девушка-трансгендер Зианджа, экс-Борис Апрель, которая на главной вокальной сцене страны исполнила песню "Smashed into you" популярной американской певицы Бейонсе.

"Десять лет назад я была известна как Борис Апрель. А исчезла со сцены, потому что не справилась с критикой: была маленьким ребенком и мне очень не хватало новых знаний, образования. Поэтому все эти годы я путешествовала, в частности жила в Америке и училась. Но почувствовала, что мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", – сказала Зианджа.

Проникновенный вокал девушки-трансгендера развернул все четыре тренерские кресла, а звездные наставники долго не могли овладеть своими эмоциями, узнав историю артистки. Так, Потап, Джамала и Сергей Бабкин признались, что считают голос девушки особенным. Тем временем, Тина Кароль отметила, что многое изменила бы в вокале артистки. Своим наставником Зианджа выбрала Потапа.

"Вы очень красивая девушка, и я счастлив, что вы пришли на этот проект. Мне нравится ваша трансформация, ведь в творчестве, как и в жизни нет "черного" и "белого", – обратился к девушке Потап.

Источник: https://www.segodnya.ua