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В аптеках Луганска изъяли украинские лекарства
В городе Луганске, который временно находится под контролем пророссийских боевиков, местное население не может приобрести произведенные в Украине лекарства, передает replyua.net со ссылкой на материал издания LIGA.net.
«Если прежде, как говорится, нужно было знать места, где и когда их купить, то сейчас их практически нет», – заявил в интервью журналистам местный житель с измененным именем Сергей. В свою очередь, жительница Луганска Марина заявила, что просит своих родственников купить украинские лекарства в подконтрольной Киеву Станице Луганской, расположенной за 12 километров от города.
«Нас спасает Станица, я прошу родственников, они покупают хотя бы от гриппа и простуды ребенку. Нельзя сравнить цены и качество, украинские препараты гораздо эффективнее и дешевле», – отметила Марина.
При этом в аптеках оккупированного Донецка есть некоторые лекарства украинского производства, но, как рассказали местные жители, они во много раз дороже, чем на подконтрольной Украине территории. «Цитрамон Дарница есть точно. Но даже на него достаточно большая накрутка, много российских и болгарских», – уточнила жительница Донецка Ирина.
Теги: Донбасс, лекарство, Луганск, аптека
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