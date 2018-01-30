"Горбатых пусть исправляет могила", - Тверской написал про существование двух Украин

30.01.2018 08:29

Есть две Украины, считает российский блогер и журналист Александр Тверской. "Сегодня на моих глазах на Крещатике человек заговорил на русском языке, и тут же откуда-то появились люди в вышиванках, побросали хлеб, отобранный у голубей и на глазах у всех изрубили его нагайками с криками: "Слава Украине! За Бандеру! Москаляку на Гиляку!"" - иронизирует он.

"Есть две Украины. Одна - в российском телевизоре, а другая - в реальности. Первая - фантасмагоричная, уродливая, абсурдная, полная насилия и жестокости, с нацистами, фашистами и распятыми мальчиками. Украина на российских экранах голодает, замерзает и находится на грани исчезновения с карт Земли. В ней принимаются идиотские, античеловеческие законы и живут недалекие, полуразумные люди... Первая Украина - это проекция российской действительности, совершенно справедливое описание жизни, быта и перспектив россиян. Украина вторая - это цивилизованное государство, раз и навсегда вставшее на рельсы европейского пути развития. С проблемами, присущими всем переходным периодам, с поднимающим голову гражданским обществом, с планами, стремлениями и надеждами. Настоящая Украина - это сильный народ, это независимость, свобода и достоинство, вопреки рабству, униженности и совку, вопреки русскому миру. Бесполезно объяснять потребителям российского телевизора, что в Украине каждый говорит свободно на том языке, на котором он хочет, что здесь живут гостеприимные и радушные люди. Да и как кротам рассказать о красках природы? Как нравственных идиотов заставить понять, что они принесли войну и горе в чужую страну? Как безумцам, живущим в параллельной реальности, где черное - это белое и наоборот, донести правдивую картину происходящего? Говорят, что нет ничего невозможного. Есть. А горбатых пусть исправляет могила", - отметил он.

Источник "Диалог.UA"