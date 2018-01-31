Чем грозит украинцам "антибандеровский закон" в Польше

31.01.2018 10:16

Сейм Польши принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени", в том числе "украинскими националистами" во время Второй мировой войны. Если документ будет утвержден Сенатом и подписан президентом Польши, это может в первую очередь ударить по украинской диаспоре в стране, полагают эксперты, передает 112-Украина.

Отношения между Украиной и Польшей в последние дни вновь напряжены до предела. Причиной очередного ухудшения является все тот же вопрос исторической памяти. В частности, на прошлой неделе тамошний Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени". Если соответствующий документ вступит в силу, все, кто говорит о "польских концлагерях" во время Второй мировой войны или отрицает "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить не только штраф, но и три года тюремного заключения независимо от места совершения преступления.

Поправки настаивались полтора года

Нельзя сказать, что этот шаг Варшавы был очень неожиданным. Проект закона "Об ИНП", согласно которому отрицание "преступлений украинских националистов" (в первую очередь – убийств мирного польского населения на Волыни) должно преследоваться наравне с отрицанием преступлений нацистского и коммунистического режимов, был подан правопопулистской партией "Кукиз’15" еще полтора года назад.

К слову, почти в то же время, что и печально известна резолюция, признающая события на Волыни во время Второй мировой войны геноцидом польского народа. Только вот последнюю польский Сейм поддержал в июле 2016 года, а проект "Кукиз’15" был отложен до лучших времен, поскольку правящей партии "Право и справедливость" он показался уж слишком радикальным. Ожидалось, что к нему Сейм вернется в ноябре 2017 года, однако Варшава решила не обострять обстановку перед визитом президента Анджея Дуды в Украину.

О внесении поправок в закон "Об ИНП" вновь заговорили 26 января текущего года на фоне широкого освещения в местных СМИ деятельности неонацистов и обвинений власти в снисходительности к ним. В зале Сейма разгорелась жаркая дискуссия, но все же по ее итогам силами "Кукиз’15", ПиС и партией ПСТ (Польская народная партия) соответствующий документ был принят в третьем чтении. Из 414 депутатов за него проголосовали 279, 5 – "против", 130 депутатов, преимущественно от "Гражданской платформы" и "Новочесной", воздержались.

Чем новый закон "Об ИНП" отличается от действующего

Внесение поправок в закон "Об ИНП" привело к расширению полномочий учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени". В частности, в документе значится, что ИНП, помимо нацистских и коммунистических преступлений 1917-1990 годов, может заниматься и "преступлениями украинских националистов и формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом".

Такими преступлениями документом признаны "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, заключающиеся в применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека против индивидов или групп людей, а особенно против польского населения". Также преступлениями украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, является участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи Посполитой на территории Волыни и Восточной Малопольши.

Помимо этого, к уголовной ответственности, согласно новой редакции закона "Об ИНП", учреждение может привлекать тех, кто публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признавать соучастие польского государства или народа в Холокосте.

При этом стоит отметить, что наказание за указанные преступления ждет лиц, пребывающих не только на территории, но и за ее рубежом. Непосредственно наказывать за упоминание о "польских концлагерях" и отрицание "преступлений украинских националистов" намерены одинаково – либо штрафом, либо ограничением свободы сроком до трех лет.

Что это будет означать на практике

Эксперты полагают, что вступление в силу новой редакции закона "Об ИНП" повлечет колоссальное количество судебных гражданских исков и станет продолжением польской риторики на международной арене о признании событий на Волыни во время Второй мировой войны геноцидом польского народа.

Так, в первую очередь под удар могут попасть живущие в Польше украинцы. Как известно, в стране действуют организации украинской диаспоры, они ежегодно проводят праздники, в которых часто вспоминают УПА с Бандерой, используют ее символику. Все это со вступлением обновленного закона станет под запретом.

Помимо этого, в эфире телеканала "112 Украина" директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что не исключает также сегрегации в отношении украинцев. "Вполне возможно. Несмотря на то, что из уст политиков Польши постоянно звучат странные заявления об украинских беженцах, несмотря на то, что мы были свидетелями ксенофобских нападений на украинцев за то, что они разговаривали на украинском языке в Польше", – предположил он.

По мнению Вятровича, это значительно усугубит диалог между Украиной и Польшей, в частности, в вопросе исторической памяти.

Также вполне возможно, что будет дополняться список невъездных украинцев, а во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН в этом году вопрос об "украинских националистах" будет вынесен на международный уровень.

К слову, соответствующий проект резолюции ООН уже подготовил Роберт Винницкий, депутат Сейма от "Кукиз’15".

В этом документе от Киева требуют перестать "восхвалять нацизм", и если его примут, ООН потребует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности ОУН, УНА-УНСО, С14, СНА, ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, УНС, а также уголовного преследования их членов.

Кроме того, украинское правительство будет обязано отказаться от героизации украинских националистов, которые убивали поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их международному суду.

Также Киеву могут рекомендовать покаяться на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма.

Обеспокоенность Украины и возмущение Израиля

Реакция украинского Министерства иностранных дел была молниеносной. Ведомство тут же заявило, что "глубоко обеспокоено фактом принятия законопроекта", представляющего соседний народ исключительно как "преступных националистов" и "нацистских коллаборационистов".

Дипломаты выразили сожаление, что "украинская тематика в который раз используется во внутренней политике Польши, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться", и подчеркнули, что украинская сторона "категорически не приемлет попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины".

В виду этого в Министерстве иностранных дел рассчитывают, что польский Сенат, который скоро будет рассматривать соответствующий законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие отношений стран.

Спустя некоторое время осудил принятие польским Сеймом новой редакции закона "Об ИНП" и неравнодушный к обсуждаемому вопросу Израиль. Однако его голос был более громким. В частности, там сочли, что таким образом поляки хотят снять с себя ответственность за Холокост. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал закон необоснованным и обязал посла государства в Польше немедленно выразить его осуждение местным властям.

Так, накануне прошла встреча посла Израиля в Польше Анны Азари с главой кабинета президента Польши Кшиштофом Щерским. Как сообщает TVP, в администрации польского президента уверили израильскую сторону в том, что закон "Об ИНП" никоим образом не направлен на еврейскую нацию, память о погибших в Холокосте и вовсе не искажает историю, а наоборот – призван наказывать тех, кто ее искажает.

В ответ же на заявление МИД Украины в Польше отметили, что по замыслу инициаторов "законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями коллаборационистов с III Рейхом". "Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", - говорится в комюнике МИД Польши.

Также в ведомстве подчеркнули, что документ еще не имплементирован в правовое поле. То есть после одобрения Сеймом он был передан на рассмотрение Сената, а после одобрения Сената заключительное слово будет за президентом Польши Анджеем Дудой.

Так или иначе, новая редакция закона "Об ИНП" уже стала фактором, который в ближайшие годы будет влиять на отношения Украины и Польши, а также Польши и Израиля.

Источник: https://from-ua.com