Новые цены на газ, сахар и проезд: что изменится с 1 февраля

31.01.2018 19:50

В феврале украинцев ждут изменения в разных сферах. Так, тарифы поднимаются, проезд дорожает, цены растут, земля переходит в собственность громадам, а украинские предприниматели получат доступ к рынкам 42 стран, пишет Politeka.

Повышение тарифов. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%. НКРЕКУ ранее увеличила оптовую рыночную цену на электроэнергию в 2018 году на 14,4%. А также повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод для водоканалов в некоторых городах Украины.

Снижение цен на газ для промышленности. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 февраля 2018 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,9%. По сравнению с январем стоимость газа снизится до 9195,6 гривни с 9772,8 гривни за тысячу кубометров. Максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей с 1 февраля будут снижены на 5,5% – до 10141,2 гривни с 10732,8 гривни за тысячу кубометров.

Ценовые предложения “Нафтогаза” дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов. Если покупатель не имеет задолженности перед “Нафтогазом” или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

Украина получит расширенный доступ к рынкам 42 стран. С 1 февраля Украина станет участником Региональной конвенции Пан-Евро-Мед (пан-евро-средиземноморская). Участие Украины в Конвенции Пан-Евро-Мед будет способствовать созданию условий для упрощения торговли и увеличение украинского экспорта. Это также позволит расширить присутствие наших товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, а именно ЕС, ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли), Черногорией, Молдовой и Македонией. Украинским товарам будет расширен доступ на рынки 42 стран и территорий, что диверсифицирует экспорт из Украины.

Передача земли громадам. С 1 февраля начнется процесс передачи земли в собственность объединенных территориальных громад. Это очередная веха децентрализационных процессов в Украине. Закон о передаче в управление объединенным территориальным общинам земли за пределами населенных пунктов предусматривает, в частности, право распоряжаться землями государственной собственности, право передачи таких участков в пользование и собственность граждан и юридических лиц, изменение целевого назначения участков частной собственности, расположенных на территории объединенных территориальных громад.

В Украине подсчитают, сколько стоит сельхозземля. Всеукраинская нормативная денежная оценка земель сельхозназначения будет проведена в 2018 году, это предусмотрено опубликованным законом “О государственном бюджете Украины на 2018 год”. Проводить денежную оценку земли будут за счет средств госбюджета. Госгеокадастр до 1 февраля 2018 года должен предоставить Государственной фискальной службе информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на указанную дату. ГФС затем опубликует данную информацию на своем официальном сайте.

Вырастут цены на сахар. С 1 февраля минимальные цены сахар в Украине поднимут до 11 тыс. грн за тонну. Подорожание объясняют увеличением экспорта продукта. Украинские производители за 2017 год экспортировали 598,7 тыс. тонн сахара, что на 29% больше, чем за 2016 год. На текущий момент в Украине существуют определенные квоты на производство сахара для внутреннего рынка. Они установлены объемом 1,5 млн тонн. Цены на свеклу также вырастут – до 753 грн за тонну.

Услуги ИТС будут предоставляться как поставки программной продукции. С 1 февраля отгрузка 1С:ИТС для Украины будет осуществляться без НДС, но цена не изменится. Вступил в действие Закон Украины от 07.12.2017 г.. № 2245-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году». В нем расширен определение программной продукции, добавлено абзац: «любые изменения, обновления, приложения, дополнения и / или расширение функционала компьютерных программ». В соответствии с изменениями законодательства сервисы ИТС подпадают под определение программной продукции.

Изменится расписание железной дороги. С 1 февраля поменяется расписание движения поездов Лисичанск – Киев – Хмельницкий. Изменения вносятся по просьбам пассажиров, новое время должно стать для них более удобным. В состав поезда также будет включен вагон категории “Люкс”. С 1 февраля 2018 поезд №138 Хмельницкий – Лисичанск будет отправляться из Киева в 23:12 (вместо 22:45) и прибывать в Лисичанск в 13:45 (вместо 12:40). Обратно из Лисичанска поезд будет отправляться в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в Киев в 06:30 (вместо 04:05).

Подорожал проезд. В пригородных маршрутках Киевской области подорожал проезд. Стоимость проезда увеличилась на 1-2 гривны. Так, в маршрутке “Киев-Обухов” цена билетов выросла на 2 гривны. Проезд до села Красная Слободка подорожал с 7 до 8 грн. Причина подорожания – рост цены на бензин и дизтопливо. При этом стоимость проезда по маршруту “Киев-Васильков” остается прежней: 20 грн.

В харьковском метро заработает система E-ticket. С 1 февраля в харьковском метрополитене начнут работать турникеты для системы единого электронного билета E-ticket. Можно уже будет оплачивать проезд новыми карточками. Количество новых турникетов постепенно будет увеличиваться, а старых – сокращаться. Какое-то время старые карточки будут использоваться параллельно с новыми.

Источник: https://from-ua.com