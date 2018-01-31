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Украинцам нужно готовиться к новой вспышке кори – МОЗ
Активная фаза заболевания корью в Украине прогнозируется в конце февраля – начале марта, хотя по состоянию на сегодняшний день в стране рост заболевания по-прежнему наблюдается.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в сюжете корреспондентов ТСН. При этом отмечается, что всего на протяжение последней недели количество заболевших корью увеличилось на примерно 900 человек, свыше половины из них – это дети. Вместе с тем, в Минздраве заявили об отсутствии новых летальных случаев, хотя по сравнению с прошлой неделей количество пациентов выросло на 7%.
Кроме того, в МОЗ сообщают, что по состоянию на сегодняшний день самыми незащищенными оказались Ивано-Франковская, Одесская область и Закарпатье, а полностью устоять от недуга смогла только Черниговская область, где не зафиксировано ни одного случая заболевания.
На протяжение нескольких последних недель уровень привитых людей с крайне низких 45% удалось поднять до 93%. Однако несмотря на такой успех, в министерстве считают, что быстро победить болезнь не получится.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, корь
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