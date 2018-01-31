- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский19:10
- В Киеве отмитинговали спокойно17:38
- Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии17:30
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!16:40
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе15:27
- В Крыму высадился немецкий "десант"15:10
- История разбитых судеб жителей Донбасса: "Умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье"14:35
- Украина стала ближе к НАТО11:16
Украинцам обновили назначение пенсий: что изменилось
Правительство приняло новый порядок назначения пенсий украинцам
Соответствующее решение чиновники приняли на заседании Кабмина.
Министры согласовали порядок назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Чиновники приняли постановление КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 июля 2007 года № 937”, которым нормы Порядка назначения пенсий за счет средств предприятий и организаций отдельным категориям работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда согласовано с Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий”.
Отмечается, что пенсии будут назначаться отдельным категориям лиц за счет средств предприятий и организаций, но не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста, определенного законами.
Напомним, в Министерстве социальной политики сделали очередное громкое заявление относительно пенсионного возраста.
Украинцам сообщили, что в ближайшее время для них не будут повышать трудоспособный возраст. А количество налогоплательщиков будут увеличивать за счет борьбы с теневой экономикой.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, пенсии
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде
- Гройсман рассказал, когда в Украине стартует индексация пенсий
- Единый реестр переселенцев: государство будет иметь полную информацию о каждом ВПЛ
- "Шахтер" - "Оболонь": голевой рекорд в честь открытия "Донбасс Арены"
- Над Луганщиной пронесся ураган. Весемь населенных пунктов обесточены
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- На Донбассе начала проваливаться земля