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В Украине появятся скоростные поезда и евроколея
Италия и Украина вместе работают над масштабным проектом, итогом которого может стать запуск скоростных поездов по евроколее. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, соответствующие договоренности были заключены между Марией Монти, президентом Italferr, Владимиром Омеляном, министром инфраструктуры Украины, и представителями итальянского посольства в Украине.
«Это – мегапроект, реализация которого не только изменит железнодорожный сектор, но и положительно скажется на экономическом состоянии ряда регионов, значительно расширит мощности существующих сфер производства и запустит новые. Сегодня вместе с итальянскими партнерами мы делаем первый шаг на этом пути», - заявил Омелян после переговоров. Министр рассказал, что итальянцы будут привлечены для строительства евроколеи по направлению Львов-Киев-Одесса. Напомним, что в Министерстве инфраструктуры уже задумывались о строительстве евроколеи на маршруте Варшава-Рава-Русская-Львов.
«Italferr относится к Государственной железнодорожной группе и имеет опыт в своем секторе более 30 лет. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора», - добавил глава ведомства.
Теги: Украина, Донбасс, поезд, Укрзализниця
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