- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский19:10
- В Киеве отмитинговали спокойно17:38
- Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии17:30
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!16:40
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе15:27
- В Крыму высадился немецкий "десант"15:10
- История разбитых судеб жителей Донбасса: "Умирать лучше в своей постели рядом с родителями, а не в съемном жилье"14:35
- Украина стала ближе к НАТО11:16
ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
Про це під час брифінгу для ЗМІ повідомив начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Артур Артеменко
«Усіх — чоловіків і жінок — будуть призивати на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою здатність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків. Ми пишаємося такими жінками. Тому жінки будуть також залучатися до служби певним порядком», — зауважив він, відповідаючи на питання журналістів.
За даними Головного управління персоналу ГШ ЗС України, станом на кінець травня 2017 року в Збройних Силах України проходять службу понад 23 000 військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.
Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України 27.05.2014 № 337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяють призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів із тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вишів, який буде здійснюватися за наказом міністра оборони України, громадяни чоловічої і жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.
Источник repost.net
Теги: Донбасс, война, призыв, женщины
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- В Украине проходит шестая волна мобилизации - призывать будут и неслуживших
- Некому служить: в Украине возможны седьмая, восьмая, девятая волны и даже полная мобилизация
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Могерини призвала Россию немедленно прекратить бои на Донбассе
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- На Донбассе начала проваливаться земля