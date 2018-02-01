“Офигеть! Не понимаю, как они смогли!” - российский блогер впечатлен новым армейским сухпайком Украины. ВИДЕО

01.02.2018 19:14

Российского YouTube-блогера SoLiDa приятно шокировал сухпаек нового образца, разработанный для украинской армии. Внимание на его обзор обратил известный украинский общественный деятель, советник президента Украины Юрий Бирюков, передает “Диалог.UA”.

В сухпайке россиянину попались каши с мясом, куриный суп, чай, кофе, галеты, сухари, варенье и мед. Все блюда необычайно понравились блогеру. Особенно его впечатлило большое количество мяса в них. “Даже суп классный. Я куриные супы обычно не люблю, но они сумели сделать его вкусным”, - отметил SoLiDa. “Меня удивило качество нового украинского сухпайка. Он резко отличается от предыдущего, который я пробовал.

Ответственно отнеслись и к качеству продуктов питания, и к упаковкам. Все очень качественно. Все по-современному, по-западному”, - вынес россиянин вердикт, уточнив, что единственным серьезным недостатком сухпайка стало отсутствие беспламенного разогревателя. Бирюков, комментируя обзор, обратил внимание, что сухпаек для армии, а не для ВСУ.

Они немного отличаются. В частности, в ВСУшном имеются разогреватель, а также курага, изюм и шоколад на десерт. “У нас новые сухпайки и новая форма, у нас новые берцы и новые ракеты, у нас новые БТРы и сотня развернутых батальонов. Да, еще не везде. Да, еще не у всех.

У нас еще все ооочень далеко от идеала, у нас есть еще над чем работать и работать. И мы работаем. Каждый день. Шаг за шагом. Пропасть и дальше будет увеличиваться. Между старыми и новыми нормами обеспечения, между старым и новым отношением к армии. Между нами и ими”, - констатировал Бирюков.