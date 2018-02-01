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В киевском ресторане зарезали контрактника ВСУ
В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина. Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".
По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.
По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой молодой парень получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.
После этого нападавшие выбежали из ресторана, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и убежали.
Как оказалось, погибшим мужчиной 1996 года рождения оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.
На место происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.
Теги: Донбасс, Киев, ресторан, убийство, полиция, драка, ВСУ
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