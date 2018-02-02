Алименты по-новому: подействуют ли на должников жесткие санкции

02.02.2018 20:10

Почти 600 тыс. детей, которые живут в неполных семьях, сейчас не получают алименты

Власти всерьез решили взяться за проблему с алиментами в стране. Так, еще летом 2017 г. был принят закон, согласно которому размер алиментов вырос до 50% от прожиточного минимума, а сами выплаты стали признавать собственностью ребенка. В декабре прошлого года Рада проголосовала за новый законопроект, который существенно ужесточал наказание для неплательщиков алиментов. Совсем скоро принятые изменения вступят в силу. Сайт "Сегодня" подробно рассказывает, что изменится для плательщиков алиментов и какие наказания предусмотрены для тех, кто пытается уклониться от выплат.

Минимальный размер алиментов вырос с начала 2018 г.

В середине декабря 2017 г. Верховная Рада приняла законопроект №7277 об усилении защиты прав детей, в котором был прописан механизм усиленной ответственности для неплательщиков алиментов. 4 января 2018 г. закон подписал президент Украины. Вступить в силу изменения должны ровно через месяц с того момента, а значит, в начале февраля 2018 г. Министр юстиции Павел Петренко рассказал, что 6 февраля также представят публичный реестр злостных неплательщиков алиментов, который будет доступен для граждан Украины.

"Сейчас у нас 3 миллиона детей, которые живут в неполных семьях и получают алименты. Из них почти 600 тыс. детей являются жертвами экономического насилия, потому что когда отец финансово "наказывает" бывшую жену, это прямо отражается на ребенке", – написал на своей странице в Twitter Павел Петренко.

По данным Государственной исполнительной службы Министерства юстиции, за 9 месяцев 2017 г. была обеспечена выплата 1,7 млрд гривен алиментов в пользу более 500 тыс. детей. Наибольшие суммы взысканы с должников в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

"По состоянию на 1 сентября 2017 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 539 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом, количество исполнительных производств, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за 3 месяца, насчитывает 91,8 тыс. (17%)", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как оказалось, на практике, классическое взыскание долгов по алиментам не особо эффективно, поэтому и был разработан законопроект, который бы смог гарантировать детям то, что они буду получать выплаты, иначе неплательщика ждут серьезные санкции.

Юристы отмечают, что очень часто в практике случаются ситуации, когда алименты используют как рычаг давления и способ отомстить за какие-то разногласия в прошлом.

"Довольно часто в адвокатской практике встречаются ситуации, когда взыскание алиментов используется как средство для мести за обиды или супружескую измену. Например, отец ребенка в добровольном порядке платит деньги на содержание ребенка, зато мать в своем стремлении "отсудить все" и "наказать" финансово, обращается в суд. Конечно, конфликт обостряется, добровольная уплата алиментов прекращается, доходы скрываются, а страдает от всех этих манипуляций невинный ребенок. Впрочем, классическим мотивом обращения в суд с иском о взыскании алиментов остается неумение родителей достичь согласия относительно порядка и размера платы на содержание детей. В условиях финансово-экономического кризиса количество детей, которые по тем или иным причинам не получают содержания от своих родителей растет в геометрической прогрессии", – говорит в комментарии "Сегодня" Татьяна Ющенко, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего".

Ющенко добавляет, что вышеупомянутые обстоятельства и неэффективность действующего механизма, заставила законодателей принять меры по усилению ответственности за неуплату алиментов.

Напомним, что согласно изменениям, которые вступили в силу летом 2017 г. минимальный размер алиментов увеличился. Суд не может определить ребенку размер алиментов меньше 50% от прожиточного минимума (до этого было 30%), а все выплаты считаются собственностью ребенка.

"Прежде всего, алименты теперь признаются собственностью ребенка, а тот член семьи, на имя которого они выплачиваются, может распоряжаться денежными средствами исключительно в интересах ребенка. При этом несовершеннолетний ребенок может самостоятельно получать и распоряжаться начисляемыми алиментами. Ранее нормами Семейного кодекса Украины регламентировалось, что алименты являются собственностью того из родителей, на имя которого они выплачиваются", – поясняет Катерина Лысечко, старший юрист, координатор практики семейного права, Eterna Law.

Также, юрист рассказала, что теперь при начислении размера алиментов суд теперь учитывает целый перечень факторов:

состояние здоровья ребёнка;

состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов;

наличие у плательщика алиментов других детей, лиц, нуждающихся в содержании;

материальное положение того из родителей, с кем проживает ребёнок.

К слову, на 2018 г. планировалось, что на ребенка до 6 лет минимальный размер алиментов составит 746 грн в месяц, а на ребенка от 6 лет – 930 грн. Если прожиточный минимум будет увеличиваться – будет пересчитываться и размер выплат для ребенка.

Что ждет неплательщиков: запреты на оружие, поездки заграницу и вождение машины

"Новинкой закона является ужесточение ответственности за неуплату алиментов и лишении так называемых алиментщиков определенных благ и комфорта за их неправомерные действия. Необходимо отметить, что теперь, согласно закону, за неуплату алиментов суд может назначить наказание в виде общеполезных работ на срок до двух сотен часов. При чем, в случаи уклонении должника от выполнения таких работ, последний может и вовсе угодить за решетку, то есть, быть арестованным на определенное время", – говорит Александр Роздорожный, юрист адвокатского объединения Suprema Lex.

Одними из главных нововведений стали усиленные наказания за неуплату алиментов. Так, согласно новому законодательству, если долг по оплате алиментов превысил сумму платежей за 6 месяцев, неплательщику грозит:

запрет на выезд за границу;

запрет на использование оружия (в том числе и пневматического);

запрет на охоту;

запрет на вождение авто (исключение предусмотрено для военных во время мобилизации и участников АТО, если это является для них способом заработка или же авто используется в связи с инвалидностью)

назначение двух месяцев соцработ (оплата на погашение задолженности, под исключение попадают инвалиды, беременные, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.)

"Что касается финансовых санкций за неуплату алиментов, здесь тоже изменения. В случае возникновения задолженности по вине плательщика алиментов, получатель алиментов имеет право требовать неустойку в размере 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, однако сумма неустойки не должна превышать 100% размера основной задолженности", – отметила Катерина Лысечко.

Неплательщики алиментов продолжат искать пути обхода

Мнения юристов разделились, одни верят в то, что новые правила существенно помогут уменьшить количество неплательщиков алиментов, другие же настроены более скептически и отмечают, что злостные неплательщики продолжат искать различные схемы, чтобы ничего не выплачивать.

Катерина Лысчеко уверена, что такое ужесточение поможет сократить количество неплательщиков алиментов.

"Безусловно, новые санкции за неуплаты либо просрочку алиментных платеж позволят сократить количество недобросовестных алиментообязанных, поскольку ранее чётких санкций именно за неуплату алиментов законодателем не было предусмотрено", – говорит Лысечко.

Еще одним изменением стало то, что подача исков о признании отцовства, изменении места жительства и другие уловки, которые активно использовалось сторонами для затягивания рассмотрения споров об алиментах, теперь не будут являться основанием для остановки судебных процессов, что сократит сроки рассмотрения таких споров. Также в законе сказано, что родитель, который содержит ребенка и не получает алименты более полугода, будет иметь право самостоятельно (то есть, без согласования с вторым родителем) решать вопросы о выезде своего ребенка за границу.

"Несомненно, жизнь родителя, с которым проживает ребенок, облегчит нововведение, согласно которому в случае неоплаты алиментов должником больше шести месяцев родитель-содержатель вправе самостоятельно решать вопрос выезда ребенка за границу с целью учебы, прохождения лечения или же отдыха. По моему мнению, ужесточение наказания за неуплату алиментов сократит число злостных неплательщиков, так как многие, одумавшись, будут готовы заплатить определенную сумму вовремя, нежели лишаться водительского удостоверения или, к примеру, выполнять общественные работы, которые как правило, не из легких", – отметил Александр Роздорожный.

Роздорожный также заметил, что никуда не исчезли риски для родителей, получающих материальную помощь на содержание детей, остаться без надлежащих платежей, потому что должники разрабатывают целые схемы уклонения от уплаты алиментов и пытаются обойти любые законы.

"Теперь лишить должника права управления транспортным средством, права использования определенных видов оружия, а также права на охоту может непосредственно исполнительная служба, которая занимается взысканием алиментов", – говорит Роздорожный и добавляет, что для более жестокого наказания работники исполнительной службы могут посоветовать содержащему ребенка родителю обратиться в полицию или могут сами обратиться в суд который сможет привлечь неплательщика алиментов к выполнению общеполезных работ.

В свою очередь, Татьяна Ющенко отмечает, что закон не сможет полностью решить проблему с неуплатой алиментов, но может стать первым шагом на пути к ее решению.

"Существуют объективные факторы, которые этим законом не устранятся – высокий уровень безработицы, нестабильная экономическая ситуация в государстве – которые влияют на способность родителей содержать своих детей. Однако, наряду с ними есть субъективные – нежелание содержать ребенка, сознательное уклонение от выполнения своего социального долга. Думаю, именно на нивелирование субъективных факторов больше всего подействует закон, но, опять же, при условии его надлежащего исполнения",– комментирует ситуацию Татьяна Ющенко.

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем аналитического центра "Украинский институт будущего" приводит в качестве примера запрет на курение в общественных местах: он формально действует, однако количество людей, продолжающих курить в таких местах, не уменьшается. Т.е. закон только устанавливает определенные правила, а для того, чтобы они начали работать, должен быть четкий механизм их исполнения.

Источник: https://www.segodnya.ua



