Меньше на четверть: Кабмин приготовил новый пенсионный удар

02.02.2018 11:43

В Украине с 2019 года во время расчета пенсий будет учитываться размер средней зарплаты в стране за три года, а не за два, как сейчас

Из-за этого значительно снизится размер зарплатной базы.

С учетом снижения “стоимости” одного года стажа, в среднем пенсии по сравнению с 2017 годом сократятся на 25%,

В этом году в Украине действуют особые правила начисления пенсий. Вместо трех лет учитывается размер средней зарплаты по стране за 2 последних года. На сегодня это более 5000 гривен. Затем эту сумму умножают на стаж, 1% и на соотношение собственного заработка к среднему. Так, даже при зарплате более 7000 гривен можно получить пенсию около 1,8 тысячи гривен.

В 2019 году условия выхода на пенсию изменятся, отмечают эксперты. Так, вместо средней зарплаты за 2 прошедших года будет учитываться размер средней зарплаты по стране за 3 года.

Напомним, пенсионный фонд утвердил новые формы удостоверений для украинских пенсионеров. Так, с 1 января 2018-го года вместо традиционного пенсионного удостоверения можно получить банковскую карточку. При этом в ПФУ уверяют, что никто не будет заставлять пенсионеров менять старые удостоверения на новые. Все документы, выданные ранее, действительны до окончания срока их действия.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Realist