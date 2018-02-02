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Меньше на четверть: Кабмин приготовил новый пенсионный удар
В Украине с 2019 года во время расчета пенсий будет учитываться размер средней зарплаты в стране за три года, а не за два, как сейчас
Из-за этого значительно снизится размер зарплатной базы.
С учетом снижения “стоимости” одного года стажа, в среднем пенсии по сравнению с 2017 годом сократятся на 25%,
В этом году в Украине действуют особые правила начисления пенсий. Вместо трех лет учитывается размер средней зарплаты по стране за 2 последних года. На сегодня это более 5000 гривен. Затем эту сумму умножают на стаж, 1% и на соотношение собственного заработка к среднему. Так, даже при зарплате более 7000 гривен можно получить пенсию около 1,8 тысячи гривен.
В 2019 году условия выхода на пенсию изменятся, отмечают эксперты. Так, вместо средней зарплаты за 2 прошедших года будет учитываться размер средней зарплаты по стране за 3 года.
Напомним, пенсионный фонд утвердил новые формы удостоверений для украинских пенсионеров. Так, с 1 января 2018-го года вместо традиционного пенсионного удостоверения можно получить банковскую карточку. При этом в ПФУ уверяют, что никто не будет заставлять пенсионеров менять старые удостоверения на новые. Все документы, выданные ранее, действительны до окончания срока их действия.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Realist
Теги: Донбасс, Кабмин, пенсии
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