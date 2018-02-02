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"Минималка" 4100 гривен: Розенко дал прогноз по росту зарплат в Украине
Вице-премьер-министр заверил, что польностью поддерживает президента
В Украине в 2018 году готовится второе повышение минимальной зарплаты. Первое повышение "минималки" состоялось с 1 января, сейчас минзапрплата в Украине составляет 3723 гривен.
"С 1 января минимальная заработная плата выросла до 3723 грн. Следующее повышение – 4100 грн, и я убежден, что оно будет и что это будет именно в 2018 году. Есть инициатива президента Украины, есть обращение к правительству о том, что по результатам первого квартала правительство должно вернуться и рассмотреть возможность увеличения минимальной заработной платы. Цель одна – показать обществу, что все-таки жизнь в стране меняется, качество и уровень жизни растет", – отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".
Розенко отметил, что полностью поддерживает предложение президента Порошенко повысить минимальную зарплату до 4100 гривен.
"Поднятие минимальной заработной платы – это правильный шаг, и я полностью поддерживаю инициативу президента и убежден, что мы эту идею реализуем в 2018 году", – заверил министр.
Как известно, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза – до 3200 грн. В Нацбанке ранее отмечали, что это способствовало ускорению инфляции, но несущественно.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, рост, минимальная зарплата
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