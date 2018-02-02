Турчинов о "Джавелинах": Сотрудничество с США продвигается, но оружия нет

Глава СНБО отметил, что вокруг американского оружия одни лишь разговоры, а поставок так и нет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вокруг поставок противотанковых комплексов Javelin в Украинубольше разговоров, недели действий, хотя военное сотрудничество с США находится в активной фазе. Об этом он сказал на брифинге по случаю открытия в Украине Национального центра реагирования на киберугрозы.

По его словам, говорить о вооружении американцами Украины можно тогда, когда противотанковые комплексы будут на украинской земле.

"Уже четвертый год у меня спрашивают, как продвигается сотрудничество. Я говорю, что сотрудничество продвигается, но оружия еще нет. И, к сожалению, разговор вокруг этого намного больше, чем конкретных действий. Я буду говорить, что оружие получили, когда я сам возьму его в руки. Пока что все "за", все говорят и поддерживают, но я еще не видел ни одного "Джавелина" в Украине", – заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что рассчитывает на поставки в ближайшее время, так как ждет из с марта 2014 года.

Недавно начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, когда Украина может получить "Джавелины". Он заверил натовских генералов, что украинские военные не собираются бросать на поле боя американское оружие.

В свою очередь военный эксперт сравнил Javelin с украинским ПТРК "Стугна". Сергей Сгурец отметил, что украинские аналоги отличаются большей дальностью стрельбы и безопасностью для бойца.

Источник: https://www.segodnya.ua