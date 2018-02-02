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Ты букашка: какие штрафы ждут украинцев без прописки
С апреля 2016 года в нашей стране начала действовать новая схема регистрации места жительства. Теперь функции регистрации выполняет не Государственная миграционная служба, как это было раньше, а местные власти.
Сама же регистрация места жительства носит исключительно уведомительный характер, то есть, человек просто сообщает государству о том, где он проживает.
До принятия нового закона на регистрацию отводилось всего 10 дней, а на регистрацию детей - один месяц. Теперь же для взрослых этот срок продлен до 30 дней, для детей - до трех месяцев.
Правила регистрации места жительства физических лиц закреплены в статье 6 Закона Украины №1382-15 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в редакции от 16.04.2017.
В случае изменения места жительства необходимо в течение 30 дней отменить регистрацию на старом месте жительства и открыть на новом, передает Domik.ua.
Законодатели позволяют одновременно "закрыть" старую регистрацию и открыть новую. Для этого граждане подают одно заявление и платят административный сбор за одну операцию.
Ответственность за проживание без регистрации места жительства предусмотрена в статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это нарушение, а также за проживание без паспорта или с недействительным паспортом, следует административное предупреждение.
Если эти правонарушения совершены повторно в течение года, то это влечет за собой штраф в размере от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
В тоже время, законодатели признали просрочку регистрации новорожденных детей без уважительных причин проступком, за который надо наказывать штрафом в таких же размерах, однако сразу, без предупреждения. Это правило указано в статье 212-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В законе №2246-19 "О государственном бюджете Украины на 2018 год" законодатели определили соответствующие размеры ежемесячного прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ПМТЛ) на три бюджетные периоды, составляют:
1 января - 1 июля ПМТЛ - 1762 грн;
1 июля - 1 декабря ПМТЛ - одна тысяча восемьсот сорок одна грн;
1 декабря 2018 ссылки - 1 января 2019 ПМТЛ - 1921 грн.
На эти же периоды штрафы на основе размера ПМТЛ с учетом ставки 50% для административного и уголовного взыскания, составят следующие суммы:
1 января - 1 июля 50% ПМТЛ - 881 грн; штраф в диапазоне 881- грн;
1 июля - 1 декабря: На 50% ПМТЛ - 920,5 грн; штраф в диапазоне 920,5-2761,5 грн;
1 декабря 2018 ссылки - 1 января 2019: 50% ПМТЛ - 960,5 грн; штраф в диапазоне 960,5-2881,5 грн.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, регистрация, штраф, прописка
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