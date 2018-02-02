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Украина может стать членом НАТО даже при оккупированном Крыме – Heritage Foundation
Люк Коффи предлагает ввести изменения в статью 6 устава Североатлантического альянса
Членство в НАТО для Грузии, а впоследствии и для Украины – возможно. Об этом заявил директор Центра внешнеполитических исследований Heritage Foundation Люк Коффи.
По его мнению, Грузия соответствует требованиям НАТО, а ее сотрудничество с Североатлантическим альянсом является чрезвычайно активным.
Проблема в том, что принятие Грузии в НАТО может автоматически означать войну с Россией из-за оккупированных территорий.
"Сегодня политика России в Грузии и Украине заключается в том, чтобы держать эти страны вне ЕС и НАТО. Они думают, что нелегальная оккупация частей этих стран – лучший путь помешать их вступлению в ЕС и НАТО. Но мы должны убрать это", – заявил Люк Коффи.
Коффи предлагает ввести изменения в статью 6 устава НАТО, которая определяет, какие именно территории попадают под действие статьи пятой, и временно исключить оккупированные Россией территории из-под действия требований совместной защиты.
"Это посылает очень мощный сигнал Москве, что только потому, что вы где-то вмешались – в Крыму, Восточной Украине, Цхинвали, Абхазии или Приднестровье – лишь потому, что вы нелегально оккупировали территорию этой страны, это не остановит прогресс этой страны в сближении с евроатлантическим сообществом. Это не остановит ее трансатлантической интеграции ", – подчеркнул Коффи.
Люк Коффи считает, что эти действия, хотя и непростые, лишат Россию мотивации к агрессии и оккупации территорий других стран.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Североатлантическом Альянсе из-за отсутствия прогресса в реализации необходимых реформ. В частности, и по приведению Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, НАТО
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