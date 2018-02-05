Больничный онлайн: как медреформа изменит жизнь украинцев

05.02.2018 08:39

Уйти на больничный в режиме онлайн, а именно - получить этот документ в электронном виде, можно будет только до конца 2018 года.

Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные пациента в специальный реестр, и работодатель в режиме онлайн сможет проверить, действительно ли его сотрудник находится на больничном.

Советник министра здравоохранения Александр Ябчанка рассказывает, что сроки введения электронного реестра больничных еще не определены, более того - пока идут дискуссии, как будет происходить сам уход на больничный.

"Сейчас решается: просто перевести процедуру выдачи больничных в электронный вид, чтобы врач вносил данные пациента в электронный реестр, или же позволить пациенту самому принимать решения об уходе на больничный, предварительно информируя об этом работодателя. Ведь если у пациента обычная вирусная инфекция, то в первые три дня болезни ему бы находиться дома, пить теплую жидкость и сбивать температуру, а не сидеть в очереди к врачу. Возможно, в таком случае работнику будет разрешено, например, три дня не выходить на работу без обращения к врачу и фиксации им своего состояния, сейчас это обязательно. Если больному не станет лучше за это время, то уже тогда он обратится к врачу, который назначит лечение и продлит больничный. Конечно, здесь есть вероятность симуляции, и сейчас ведутся дискуссии, как этого избежать, но врач не должен быть надзирателем в отношениях между работником и работодателем ", - уточнил он.

По словам Ябчанка, эксперты пришли к соглашению, что со временем сама бумажная справка о нетрудоспособности должна отойти в прошлое.

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженков уверяет, что создание электронного реестра листков нетрудоспособности будет проходить в соответствии с этапами медицинской реформы.

На первом этапе (II полугодие 2018) будет реформировано первичное звено оказания медицинской помощи. Предусмотрено обеспечение учреждений здравоохранения средствами информатизации, а врачей - электронной цифровой подписью.

"Регионы, где состоится реформирование учреждений здравоохранения, будут привлечены к внедрению электронного листа нетрудоспособности. На первом этапе будет параллельное существование листков нетрудоспособности на электронном и бумажном носителях", - пояснил эксперт.

Он также уточнил, что и государственные, и частные учреждения здравоохранения, имеющие право выдавать больничные, будут делать это в электронном режиме.

Источник: https://from-ua.com