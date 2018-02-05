Цена детства. Как изменится ответственность за неуплату алиментов?

05.02.2018 13:50

Проблема неуплаты алиментов в Украине стоит достаточно остро. По официальной статистике Министерства юстиции, в стране насчитывается более 500 тысяч производств по взысканию алиментов, из них – почти 92 тысячи родителей задолжали более чем за 3 месяца. Чтобы изменить ситуацию, в стране стартовала правительственная кампания «Чужих детей не бывает». Был принят закон, который усиливает ответственность для неплательщиков алиментов, и создан Единый реестр должников. Способны ли изменения в законодательство улучшить материальное обеспечение детей, анализировали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.





Взыскание алиментов: от сделки – до суда

Алименты – это денежная помощь, которая выплачивается ребенку одним из родителей, который не проживает с ним. Обычно родители заключают соглашение об уплате алиментов самостоятельно, определяя условия, размер и порядок платежей. Если же они не могут договориться, алименты на содержание назначаются судом. Но даже судебное решение не является гарантией добросовестной уплаты денег на содержание ребенка. Эксперты отмечают, что несовершенство действующего законодательства позволяет недобросовестным родителям годами уклоняться от выполнения своего долга.

«Каждое третье обращение, которое сегодня поступает в офис Уполномоченного по правам ребенка, касается взыскания алиментов. Точной цифры нет, но думаю, что это миллиарды гривен задолженности, и это, прежде всего, задолженность перед детьми», – отмечает Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Именно для того, чтобы усовершенствовать механизмы уплаты алиментов и уменьшить их задолженность, в законодательство были внесены изменения. Летом прошлого года депутаты приняли новую редакцию Семейного кодекса, пересмотрев правовой статус алиментов. Отныне алименты являются собственностью самого ребенка, а не родителей, которые только получают их от имени детей. Кроме того, был увеличен минимальный размер алиментов: с 30% до 50% прожиточного минимума. В денежном эквиваленте это – 746 грн в месяц на ребенка до 6 лет, 930 грн – на ребенка от 6 лет. Однако это еще не все. В начале января этого года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон вступает в силу 6 февраля и содержит ряд существенных изменений.

Главные изменения

Самые обсуждаемые новации закона – это методы принудительного взыскания алиментов. В частности, должников могут ограничить в праве управлять автомобилем, запретить владеть оружием и выезжать за границу до полного погашения задолженности. Ограничения не касаются тех, кто зарабатывает управлением авто или проходит срочную военную службу, а также водителей с инвалидностью.

Если человек не может погасить задолженность, к нему могут применить административное взыскание в виде социальных работ на срок от 120 до 240 часов. В случае уклонения от работ они могут быть заменены административным арестом до 15 суток.

«В законе говорится, что территориальная община такие работы оплачивает. Законодатель предусматривает, что эти средства будут идти не должнику, а перечисляться государственному исполнителю, а потом ребенку», – разъясняет адвокат Светлана Савицкая.

Конечно, такие нововведения уже вызвали возмущение со стороны должников. Его уже окрестили «анти-мужским» и критикуют из-за несовершенства процедур.

«Есть огромное количество производств фейковых, когда человек платит алименты, например, через почту или на карточку. А мать говорит, что он не платит, бежит к исполнителю, а там наступает ответственность, и завтра ты не можешь управлять транспортным средством», – делится своими сомнениями руководитель ОО «Отец имеет право» Александр Швец.

Юристы объясняют, чтобы избежать такой ситуации, алименты нужно платить через официальную процедуру. К тому же, ограничения будут касаться не только мужчин, но и женщин, если они не будут платить алименты.

«Единственным средством, которым родители могут обеспечить выполнение своего обязательства, – это выплата на банковскую карточку с назначением платежа «алименты», – объясняет юрист Арсений Салалайко.

Несмотря на настороженность родителей, в правительстве уверяют, что принудительное взыскание будут применять только к злостным неплательщикам алиментов, долг которых превышает сумму за полгода. Тем более, что такие действия являются обычной международной практикой. Например, в Чехии ограничения в управлении автомобилем для должников действуют с 2013 года и уже успели себя оправдать. Первые 50 предписаний судебных органов об изъятии прав не были доведены до исполнения – родители сразу находили необходимые суммы.

Наказание – не самоцель

Авторы закона настаивают, что главная цель изменений – не наказание должников, а улучшение положения детей. И если такие меры будут побуждать хотя бы часть неплательщиков алиментов поддерживать своих детей, они оправдают свое существование.

Новая система выплаты алиментов должна стать более прозрачной, ведь задолженность будет отслеживаться автоматически. Необязательно даже заявление взыскателя алиментов, если государственный исполнитель видит сумму долга за 6 месяцев. Кроме того, Министерство юстиции запустило Единый реестр должников (erb.minjust.gov.ua). Сведения о неплательщике алиментов вносятся в реестр одновременно с открытием исполнительного производства. Информацию можно найти в свободном доступе по фамилии и регистрационному номеру налогоплательщика.

«Те, кто не платит алименты, будут известны, и эта информация будет доступна всем. Мы должны приучить граждан и должников по алиментам, не платить долг мало того, что незаконно, но и позорно, и они это должны понимать», – считает заместитель директора департамента Государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

Конечно, еще остаются вопросы, как быть с теми, кто скрывает свои доходы. Для такой ситуации в законе прописано, что при взыскании алиментов будут приниматься во внимание не только доходы, но и расходы плательщика алиментов, наличие движимого и недвижимого имущества. Юристы объясняют, что в современных условиях несложно доказать в суде материальную состоятельность, если человек часто ездит за границу или пользуется дорогим автомобилем.

Юристы и законодатели соглашаются, что дети не должны страдать от споров между родителями, поэтому выплата алиментов должна быть максимально прозрачной. Остается надеяться, что новое законодательство сможет защитить интересы детей и побудить должников выполнять свои обязательства.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля