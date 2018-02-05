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На сколько в Украине в течение года увеличится размер пособия опекунам
Ежегодно в Украине тысячи семей да и просто одиноких граждан оформляют опеку над детьми-сиротами.
Как рассказала главный специалист Константиновской службы по делам детей Юлия Липкова, усыновляют, в основном, детей совсем маленьких.
Желающих усыновить подростков немного – здесь больше приемлем вариант опеки.
Чаще ее оформляют родственники мальчиков и девочек. Но есть и совсем чужие люди, желающие согреть теплом ребят с нелегкой судьбой.
Таким гражданам надо пройти бесплатные курсы в областном Центре социальных служб для молодежи.
Это всего несколько дней, но там выдают сертификат, позволяющий человеку стать опекуном. Государство материально хорошо помогает им, выделяя каждый месяц госпомощь, которую выплачивает УСЗН.
Начальник отдела принятия решений Константиновского УСЗН Валентина Трубчанинова отметила, что размеры этих пособий увеличиваются всякий раз, когда повышаются размеры прожиточных минимумов для детей по возрастам.
Ведь опекунам платят пособия в размере двух прожиточных минимумов для ребят соответствующего возраста.
С 1 января нынешнего года опекун, воспитывающий ребенка до 6 лет, получает 2 984 гривни (1 492 грн. х 2).
В государственном бюджете предусмотрено повысить размеры пособий в этом году еще два раза. И с 1 июля на малышей опекуны будут получать 3 118 грн. (1 559 грн. х 2), а с 1 декабря размер пособия для детей до шести лет составит 3 252 гривни (1 626 грн. х 2).
Если под опекой находится мальчик или девочка от 6 до 18 лет, то государство с 1 января платит пособие в размере 3 720 грн (1 860 грн. х 2). С первого июля сумма для этой категории граждан увеличится до 3 888 грн.(1 944 грн. х 2).
И с первого декабря опекуны детей-сирот от 6 до 18 лет будут получать 4 054 грн. (2 027 грн. х 2). Иногда ребенок, находящийся под опекой, получает алименты, стипендию или пенсию по утере кормильца.
В таком случае размер государственной социальной помощи опекунам уменьшается на размер вышеназванных выплат.
Теги: Донбасс, пособие, увеличение, опекун
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