Рада готовит ответный удар Польше из-за “антибандеровского “закона

05.02.2018 16:35

Народный депутат от БПП Светлана Залищук считает, что Верховной Раде не следует симметрично реагировать на скандальный польский закон

Украинский парламент готовит проект заявления, который станет реакцией на антибандеровские инициативы в Польше. При этом он не будет симметричным ответом на скандальный документ, принятый польскими парламентариями. Об этом заявила нардеп от БПП Светлана Залищук.

“Мы не отвечаем симметрично, тем не менее, считая, что решение польского парламента не было мудрым. Оно, напротив, усиливает эскалацию, подрывает традиционные конструктивные отношения с Варшавой”, – отметила Залищук.

Нардеп подчеркнула, что польский закон поставил под угрозу декларацию памяти и солидарности, принятую в 2016 году законодательными органами Украины и Польши. По ее словам, об этом говорится в проекте заявления.

Залищук также заявила, что украинский парламент выступает против ограничения дискуссий по поводу Холокоста. Она отметила, что, согласно нормам международного права, ответственность касательно преступлений против человечества должна быть индивидуальной, а не коллективной.

Кроме того, Залищук утверждает, что в проекте заявления есть призыв к польскому президенту Анджею Дуде ветировать противоречивый закон.

Отметим, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что парламент рассмотрит проект заявления относительно скандального “антибандеровского” закона во вторник, 6 февраля.

Как сообщала Politeka, Польша попыталась оправдаться за скандальный закон о “бандеровцах”.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Страна