С апреля газ для населения подорожает на 62 процента

05.02.2018 14:05

В анализе проекта финансового плана Нафтогаза, проведенного Минфином, говорится о том, что с 1 апреля текущего года цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго Украины может повыситься сразу на 62 процента – до 8.03 тысяч гривен за один кубометр.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, это произойдет в том случае, если условия постановления №187 от марта прошлого года не будут изменены. Речь идет об определении цен на газ. Также отмечается, что в дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73 процента в сравнении с действующей на данный момент ценной до 8,5 тысяч гривен за 1 тыс. куб.м. Кроме того, в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17 процентов с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187.



В середине января этого года во многих СМИ появилась информация о том, что Кабмин изменит методику определения цен на газ для населения уже с апреля. В частности, отмечалось, что стоимость газа для населения будет увеличена на 8,3 процента, и новая установленная цена не будет меняться ровно год – до апреля следующего года.