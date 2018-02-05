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С апреля газ для населения подорожает на 62 процента

05.02.2018 14:05
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С апреля газ для населения подорожает на 62 процента

В анализе проекта финансового плана Нафтогаза, проведенного Минфином, говорится о том, что с 1 апреля текущего года цена на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго Украины может повыситься сразу на 62 процента – до 8.03 тысяч гривен за один кубометр.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, это произойдет в том случае, если условия постановления №187 от марта прошлого года не будут изменены. Речь идет об определении цен на газ. Также отмечается, что в дальнейшем, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73 процента в сравнении с действующей на данный момент ценной до 8,5 тысяч гривен за 1 тыс. куб.м. Кроме того, в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17 процентов с 1 января, если бы правительство выполнило постановление №187. 

В середине января этого года во многих СМИ появилась информация о том, что Кабмин изменит методику определения цен на газ для населения уже с апреля. В частности, отмечалось, что стоимость газа для населения будет увеличена на 8,3 процента, и новая установленная цена не будет меняться ровно год – до апреля следующего года. 



Теги: Донбасс, газ, население, повышение тарифов
 
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