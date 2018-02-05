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Украина пополнила «черный список» еще 4 артистами РФ, - Минкульт

05.02.2018 21:30
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В перечень личностей, создающих национальной безопасности Украины угрозу, вошли еще четыре артиста Российской Федерации. Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства культуры Украины, в частности, этот список пополнили такие российские актеры как Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов. Кроме того, запрет на въезд в Украину также стал действовать и в отношении российского режиссера Александра Якимчук.

Таким образом, в «черный список» вошли такие актеры из Российской Федерации как – Евгений Бакалов, Александр Фисенко, а также Егор Баринов. Кроме них, угрозу нацбезопасности Украины также представляет и режиссер Александр Якимчук. Минкульт Украины, на основании обращения СБУ, внес вышеперечисленные фамилии в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, несколько дней тому назад уже сообщалось, что список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, пополнили российский актер, кинорежиссер Владимир Меньшов и поэт-песенник Илья Резник. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, актер, запрет, черный список
 
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