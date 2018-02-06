"Храните кэш и готовьтесь к худшему". Почему обрушились мировые рынки и что ждет Украину

06.02.2018 13:52

На мировом финансовом рынке – обвал. Акции и крупные индексы рекордно упали за последние семь лет. А американский индекс Dow Jones, рухнув на 1200 пунктов, установил антирекорд своего падения в течение одного дня за всю историю. Комментируя эти события эксперты делятся на два крупных лагеря. Одни говорят лишь о естественной коррекции рынков после бурного роста. Другие - о начале мирового финансового кризиса, по своим последствиям не менее мощного, чем в 2008 году. "Страна" собрала всю информацию о биржевом крахе и его последствиях для Украины.

Что произошло

Промышленный индекс Dow Jones 5 февраля опустился почти на 1200 пунктов – и это абсолютный рекорд обвала за один день в итории Доу Джонса.

Еще один антирекорд: в процентном отношении индекс упал всего за день на 4,6%. Последний раз он так падал в августе 2011 года. Отметим, что в начале Великой депрессии за один день этот индекс терял по 6,9%.

Индекс крупнейших компаний S&P 500 также потерял вчера более 4%. Понедельник, 5 февраля, стал худшим днем за последние шесть лет.

Интересно, что падение индексов совпало с поездкой президента США на завод Sheffer Corp. Он рассказал рабочим об успехах своей налоговой реформы. На тот момент о падении ключевых биржевых индексов было уже известно, но эта тема на встрече не подымалась.

Уже позже, комментируя ситуацию на биржах представители администрации Трампа выдал на гора довольно оптимистичное заявление.

"Президент сосредоточен на наших долгосрочных фундаментальных экономических показателях, которые остаются исключительно высокими: это укрепление экономического роста в США, исторически низкая безработица и рост заработной платы для американских рабочих, — цитирует Reuters заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. - Налоговые льготы и реформы еще больше укрепят экономику США и продолжат способствовать укреплению благосостояния американского народа".

В чем причина падения

Мировые информационные агентства считают, что падение было вопросом времени – слишком быстрыми темпами росли рынки.

"Это похоже на ребенка на детском празднике, который, после того как уже съел торт и мороженое, решает съесть еще и печенье, что доводит его до переедания", — приводит AP комментарий главного стратега JPMorgan Asset Management Дэвида Келли.

Bloomberg отмечает, что акции в США за последний год дорожали в экстремальном режиме, даже по меркам последних "взрывных" тридцати лет.

"Коэффициент Шиллера (соотношение цены акций к прибыли компаний) только в этом столетии дважды поднимался выше показателей прошлого века - пузыря доткомов и роста 20-х годов, которые окончились Великой депрессией", - пишет агентство.

Были и не столь глобальные причины падения – слишком "сильное" начало года, когда акции выкупались в краткосрочной перспективе, а теперь начали продаваться.

Эту краткосрочность объясняют ожиданиями от ужесточения монетарной политики США, которая призвана охладить слишком перегретый рынок. И завышенными ожиданиями от роста американской экономики, которые не до конца оправдались – поэтому многие и начали избавляться от акций.

"Храните наличку". Последствия для Украины

Отметим, что в условиях неразвитости украинского фондового рынка, колебания мировых фондовых индексов непосредственно на нашей стране могут и не сказаться. Но только в том случае, если все дело ограничиться исключительно коррекций котировок.

Если же вслед за ней начнется долгосрочный обвал, который вызовет настоящий мировой финансовый кризис, то по Украине, как по одному из слабых звеньев мировой экономики, будет нанесен очень мощный удар. В первую очередь - в плане возможности привлекать финансовые ресурсы для выплат по внешним долгам.

По мнению украинского эксперта Эрика Наймана, текущий обвал – репетиция мирового кризиса, который разразится в 2019-2020 годах.

Об этом Найман пишет в Facebook.

"Это первый тревожный сигнал для мировой экономики.

Да, сейчас все еще хорошо - зарплаты и инфляция растут, прибыли бизнеса тоже, да и ВВП большинства стран неплохо разогнался вверх.

Однако стремительный рост доходности американских гособлигаций (из-за растущей угрозы инфляции и расширения бюджетного дефицита США вследствие налоговой реформы) спровоцировал первую волну продаж акций".

По его мнению, рынок акций наверняка возобновит рост и может даже обновить исторические максимумы. Но это будет не надолго.

"Однако к маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний и в мае может начать медвежий рынок (обычно длится порядка года и за это время фондовые индексы падают на 35-50%%).

А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США", - прогнозирует эксперт.

"Если это действительно произойдет (реальность может быть иной - лучше или хуже моих прогнозов), то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику. И Украину, с её гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему", - советует Эрик Найман.

Главный редактор сайта "Капитал" Вячеслав Чечило объясняет, почему рухнувший в США индекс Dow Jones важен для украинцев.

"Стоит вспомнить, что происходит в случае финансовых кризисов в США. А происходит интересная штука - укрепление доллара. Потому что долги всего мира номинированы именно в этой валюте. Когда всё начинает сыпаться, бизнесу (особенно любителям торговать на бирже с диким плечом) приходится закрывать сделки и возвращать деньги. Для этого он спешно продает и так подешевевшие активы – акции, золото, сырье, облигации и все остальное. Продает за столько, за сколько может, но в любом случае продает за доллары, которые становятся самым желанным активом из всех существующих", - пишет аналитик.

По его словам, одними из первых в продажу идут вложения в спекулятивные инструменты вроде украинского госдолга. Другими словами, инвесторы начнут избавляться от украинских ценных бумаг.

Во-вторых, считает Чечило, по нам больно ударит обязательное в таких случаях падение цен на сырьевых рынках.

"Добавим сюда сложности с получением новых кредитов - в условиях дорогого доллара украинский госдолг никто покупать не будет, и… обвал гривны и дефолт становятся не просто вероятными, а почти неизбежными", - предрекает Чечило.

По его мнению, для рядового гражданина единственный шанс в таких условиях – это держать на начало кризиса активы в долларах.