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Жизнь переселенцев: Из «списков СБУ» в «Аркан»
Переселенцев проверяют по новой системе. Благотворительный фонд «Право на захист» рассказал о том, что Управления пенсионного фонда и социальной защиты теперь пользуются системой обмена информацией по вопросам контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, «Аркан». И для внутренне перемещенных лиц эта программа несет такие же проблемы, как «списки СБУ», сообщает zi.dn.ua.
На основании полученной из «Аркана» информации есть вероятность того, что переселенцам могут приостанавливать социальные выплаты. Поскольку в ней фиксируется данные выезда и заезда переселенцев на неподконтрольную территорию, то есть можно выявить превышение допущенного срока отсутствия ВПЛ на подконтрольной территории по месту регистрации (более 60 дней). А этот, как известно, влечет за собой приостановку соцвыплат переселенцам.
Такой системой, по информации специалистов БФ «Право на захист», уже пользуются в 101 управлении пенсионного фонда и 112 управлениях соцзащиты по всей Украине. Более 700 случаев лишения выплат без дополнительных проверок уже зафиксированы в Запорожской области.
Специалисты БФ считают такую практику недопустимой. Они обратились в Министерство социальной политики, управления социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины с просьбой наладить унифицированный системный подход к обслуживанию ВПЛ в рамках действующего законодательства и обеспечить реализацию их прав.
Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, СБУ, переселенцы, Министерство социальной политики, ВПЛ
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