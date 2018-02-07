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Появилась карта дорог, на которых началось патрулирование дорожной полиции

07.02.2018 07:52
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Появилась карта дорог, на которых началось патрулирование дорожной полиции

В Украине 5 февраля дорожная полиция начала патрулирование еще на 11 дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины.


Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

На Facebook-странице правоохранителей появился полный перечень дорог, на которых работает дорожная полиция.

Общая протяженность участков дорог расширенного патрулирования составляет 1450 километров.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, карта, полиция, дорога
 
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