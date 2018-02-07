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Украина начнет закупки газа у России уже в марте

07.02.2018 19:49
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Украина начнет закупки газа у России уже в марте

«Нафтогаз Украины» планирует начать закупки газа у российского «Газпрома» уже в марте текущего года.

Глава правления компании Андрей Коболев сообщил: «Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому, который будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, март
 
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