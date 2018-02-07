Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда

07.02.2018 21:40

На днях было подписано соглашение между Украиной и островным государством Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визового режима. Таким образом, украинцы получают возможность дешевле отдохнуть на Карибах, но и такой договор обеспечит нашей стране поддержку государства, которое является членом ООН.



Церемония подписания договора прошла 5 февраля в украинском посольстве в Вашингтоне.



Посол Украины в США В.Чалый дал пояснения относительно того, что означает данное соглашение. Следует отметить, что именно В.Чалый подписывал соглашение от имени Украины.

Позиция государства, которое является членом ООН и других международных организаций, говорит о поддержке Украины. Антигуа и Барбуда выступила против нарушения прав человека в Крыму, аннексии полуострова и голосовала за нашу позицию в трех резолюциях ООН.



Посол Украины отметил, что в будущем следует продолжать развивать политическое взаимодействие такого рода.



Также существует несколько других моментов. Например, под флагом Антигуа и Барбуда по всему миру ходит огромное количество судов. Поэтому, если во время захвата такого судна в плену оказались украинские граждане, можно обращаться к руководству страны напрямую. Также государства планируют решить вопрос обмена студентами, что будет способствовать укреплению межгосударственных контактов.





