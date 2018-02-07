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В Украине вскоре появится мощное оружие: подробности
На прошлой неделе был продемонстрирован прототип ракеты “Нептун”, который получил положительные отзывы экспертов. Поэтому предполагается, что в ближайшее время могут появиться противокорабельные ракеты.
Стоит отметить, что именно этот тип ракет является основной ударной силой военно-морских сил. Однако сейчас ВМС опирается только на мощности РСЗО – систем залпового огня и ствольной артиллерии.
Кроме этого, в настоящее время украинские военные используют ракетный катер “Прилуки 206”, однако эта модель устарела. Также в распоряжении ВМС еще противокорабельные ракеты П15. Термит к нему тоже нет, они остались в Крыму.
“Еще один большой ракетный катер” Приднепровье “тоже находится в Крыму. Береговые ракетные комплексы, которые были в оккупации тоже не осталось, они все остались в Крыму. На других кораблях ВМС противокорабельных ракет нет”, – рассказал военный эксперт Тарас Чмут .
Это подчеркивает необходимость для ВМС Украины ракет такого типа, как “Нептун”. Собственно сейчас по песчинках эксперты собирают информацию об этом ПКР. Отметим, что ближайшим аналогом является советско-российский комплекс х-35, который еще при Союзе планировали собирать в Харькове. Все детали произведенные в Украине. В частности – головка самонаведения от конструкторского бюро “Радионикс”.
Также радиолокационная станция “Минерал-МЕ”, харьковское шасси для комплекса “Гром-2”, разработка корветов, указывают на то, что уже в ближайшие годы Украина сможет получить рабочий противокорабельный комплекс.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, оружие
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