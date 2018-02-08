Беларусь заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс

08.02.2018 08:30

Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. Об этом в интервью "Известиям" заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей, передает obozrevatel.com.

Дипломат отметил, что Беларусь сохраняет "непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию".

"Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся", - сказал он.

Макей также напомнил, что президент Лукашенко "давно и открыто" рекомендовал расширить формат переговоров, и подключить к нему "пока якобы "сторонние", но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты".

"Возможно, есть и другие моменты, о которых пока рано говорить публично", - добавил глава МИД Беларуси.