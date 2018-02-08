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Как декоммунизируют «Родину-мать»
08.02.2018 09:08
Монумент Родина–мать в Киеве не будут демонтировать, но планируют слегка его модернизировать в соответствии с законом о декоммунизации. Такое заявление сделал В. Вятрович, руководитель Института национальной памяти, сообщает Знамя индустрии.
На данный момент Киев является одним из тех городов, где декоммунизация проводится недостаточно активно. Например, до сих пор остался не демонтированным памятник Щорсу.
Что же касается монумента «Родина-мать», то декоммунизировать его необходимости нет. А вот советский герб планируют срезать или демонтировать. Скорее всего, на его месте не будут делать другого изображения. Советскую монументальную структуру решили не украинизировать.
Теги: Донбасс, Киев, родина, декоммунизация
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