Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой

08.02.2018 22:31

Массовая миграция украинцев в страны Центральной и Восточной Европы создает огромные проблемы для Украины. Украины выезжают на работу в Европу такими темпами, что страна может столкнуться с еще более серьезным демографическим кризисом, чем прогнозирует ООН. Об этом говорится в исследовании неправительственного аналитического центра США Atlantic Council, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на trust.ua.

Если Украина не решит этот вопрос в срочном порядке, демографический кризис в стране только ухудшится. В течение поколений депопуляция может стать гораздо большей угрозой, чем коррупция и Кремль, - говорится в исследовании.

Отдельно отмечается, что на сегодняшний день украинцы являются нацменьшинством в Чехии и Польше. А через десять лет они могут стать в этих странах доминирующим меньшинством.

При этом европейские страны активно привлекают к себе украинцев по двум причинам: во-первых они сами переживают демографический кризис, во-вторых их политических соображений - украинцы им ближе, чем африканцы или азиаты.

А граждане Украины покидают свою страну из-за низкого уровня жизни и вооруженного конфликта.