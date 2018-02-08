На Украину надвигается непогода с мощными снегопадами и ливнями: синоптики назвали регионы, которые пострадают прежде всего, - подробности

08.02.2018 09:36

Сегодня, 8 февраля, погода приготовила неприятный "сюрприз" некоторым регионам Украины. Во многих городах ожидается гололед, налипание мокрого снега, снегопады и даже ливни. Как передает Укргидрометцентр, на западе и севере Украины сегодня будет бушевать непогода. Она затронет Черновицкую, Хмельницкую, Черкасскую, Винницкую, Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую области, передает "Диалог.UA".

Кроме этого, как прогнозируют синоптики, центру и западу нашей страны стоит готовиться к обильным снегопадам. Так, по прогнозам сегодня, 8 февраля, во Львове будет +1, ожидается сильный снег. В Одессе не исключаются ливни. Снегопад также прогнозируется в украинской столице Киеве, Харькове и Днепре.

Ранее сообщалось о том, что группа туристов в непогоду попала под мощную снежную лавину на Ивано-Франковщине. Напомним, синоптики предупредили:с первой половины нынешнего февраля в Украине снова похолодает в связи с пришедшим в нашу страну новым циклоном.