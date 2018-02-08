Пенсионный фонд игнорирует решения судов по выплатам переселенцам

08.02.2018 13:34

Пенсионный фонд Украины игнорирует решения судов о восстановлении выплат пенсий переселенцам из Донбасса, которых граждан лишили незаконно, и такая судебная практика правозащитников стала массовой. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Бондаренко, передает dnews.dn.ua.

«Даже когда у нас есть серьезные решения по восстановлению каких-то выплат, это не означает, что, например, в Черниговской области они будут применяться на практике. У нас есть положительное решение суда, у нас много положительных решений, но Пенсионный фонд на это никак не реагирует. Даже когда к ним обращаешься, говоришь, что есть решение суда, они отвечают: "У нас нет, нам сверху ничего не спустили, поэтому ваше решение нам… Обращайтесь в суд дальше"», – рассказывает она.

По ее словам, зачастую восстановить выплаты не получается и с решением суда на руках, подобная практика разная в регионах. «Системно это [решение суда] проблему не решает. Это дает количество выигранных дел, оно влияет на тех, кто способен критически мыслить. Они смотрят: "Да, наверное, так делать не стоит", но, к сожалению, не во всех регионах такая практика», – добавила Бондаренко.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины чиновники открыто заявляют о подозрении всех переселенцев из Донбасса в сепаратизме, объясняя этим ряд дополнительных проверок и ограничений выплат пенсий и других соцвыплат граждан, имеющих прописку на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, в отделениях Пенсионного фонда Украины начали массово применять систему «Аркан», разработанную для контроля за перемещением людей через государственную границу, для лишения переселенцев пенсий и социальных выплат после их выезда на неподконтрольную территорию Донбасса через КПВВ на линии разграничения. Почти все УПФУ (99) и УТСЗН (107) подтвердили получение списков ВПЛ по данным системы «Аркан». Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины заявил, что существуют факты, когда переселенцам восстанавливают пенсии не за весь период – некоторым пенсионерам за 2 месяца проверок не возвращают деньги.