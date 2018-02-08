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Побег Януковича во время Майдана: стало известно, откуда и куда направлялся экс-президент
Экс-президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года во время событий на Майдане в Киеве хотел вылететь из Донецка в Россию.
Об этом во время дачи показаний по делу о госизмене Януковича рассказал экс-первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Павел Шишолин.
Отметим, что ранее сотрудник Управления госохраны Олесь Шаран также на суде рассказал, что Виктора Януковича вместе с его младшим сыном Виктором в ночь на 23 февраля 2014 года вывезли военными вертолетами из Запорожской области в Россию.
"Никаких указаний задержать действующего в то время Президента Украины никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства", — отметил Шишолин.
Если в Донецк прибыла группа людей на соответствующих самолетах, мы не знали, кто они, и они не сделали заявку на вылет, а нам стало известно, что этот вылет будет осуществляться на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля, то наш пограничный наряд прибыл к самолетам и потребовал пройти соответствующую процедуру,
— рассказал Шиголин.
Он отметил, что на борту самолета пограничники заметили Януковича, который, после выдвинутых законных требований, с лицами, которые сопровождали его, переместились в автомобиль и покинули пункт пропуска.
Источник 24tv.
Теги: Донбасс, побег, Майдан, Янукович
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